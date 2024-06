Η Turespaña προωθεί τον LGBTQI+ τουρισμό στο Europride 2024 της Θεσσαλονίκης

Η Turespaña προωθεί τον LGBTQI+ τουρισμό στη Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξενεί τον εορτασμό του Europride 2024 απο τις 21 εως τις 29 Ιουνίου.

Η EPOA (European Pride Organizers Association) διοργανώνει το Europride από το 1992, τη μεγαλύτερη εκδήλωση LGBTQI+ στην Ευρώπη στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 55.000 άτομα από όλη την Ευρώπη.

Αυτή η προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει ένα τουριστικό σημείο ενημέρωσης της Turespaña που θα καλύπτει τα αιτήματα των επισκεπτών μεταξύ 25 και 29 Ιουνίου στο πάρκο Andronikou YMCA, το κεντρικό σημείο της γιορτής.

Επιπλέον, στις 27 Ιουνίου, η Turespaña θα υποστηρίξει τη Διάσκεψη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αίθουσα Παύλος Ζάννας. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης το συνέδριο «Torremolinos and Litoral Magazine: Modernity, Avant-Garde and Tolerance in the centenary of the Generation of '27». Αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Τορεμολίνο για την υποστήριξη της προσπάθειας της πόλης να φιλοξενήσει το Europride 2027 για την εκατονταετηρίδα της Γενιάς του '27.

Στις 29 Ιουνίου, την ημέρα του pride, θα πραγματοποιηθούν δύο κύριες εκδηλώσεις της Turespaña: Στις 2:00 μ.μ., η παρουσίαση "You Deserve Spain: Η δέσμευση της Turespaña στο Spanish Prides και η προσφορά του Torremolinos για το Europride 2027" που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Europride Thessaloniki 2024, το MADO και το Δημοτικό Συμβούλιο του Τορεμολίνο. Αυτή η εκδήλωση αναμένεται να έχει 180 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων αρχών, εκπροσώπων της κοινότητας LGBTQI+, τουριστικών πρακτόρων και τοπικών μέσων ενημέρωσης. Το αποκορύφωμα της προωθητικής ενέργειας θα είναι η συναυλία του "Nebulossa" με χορηγία της Turespaña στην κεντρική σκηνή του εορτασμού, που βρίσκεται κοντά στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το τελικό σημείο της μαζικής πορείας. Στη σκηνή θα προβληθεί ένα διαφημιστικό βίντεο για τον τουρισμό LGBTQI+ που δημιουργήθηκε από την Turespaña ειδικά για την εκδήλωση.

Επιπλέον, ένας διαδικτυακός διαγωνισμός που αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με το Segittur έχει προγραμματιστεί https://www.spain.info/en/torremolinos-pride/win-trip/ για τους συμμετέχοντες στο Europride όπου μπορούν να κερδίσουν ένα ταξίδι για δύο στο Pride 2025 στο Torremolinos, υποψήφια πόλη για να φιλοξενήσει το Europride 2027. Αυτό θα προωθηθεί στα κοινωνικά δίκτυα, στα ελληνικά εξειδικευμένα κανάλια LGBTQI+ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ των διαφόρων δράσεων που αναλαμβάνει η Turespaña για την προώθηση της χώρας στο τμήμα LGBTQI+, αξιοσημείωτες είναι η υποστήριξη για το συνέδριο της Διεθνούς Ομοφυλοφιλικής και Λεσβιακής Ταξιδιωτικής Ένωσης (IGLTA) το 2026, που θα διεξαχθεί στη Σεβίλλη, και οι Αγώνες ομοφυλοφίλων που θα πραγματοποιηθούν το 2026 στη Βαλένθια. Ένας άλλος στόχος των εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη είναι η προσέλκυση του Europride 2027 στο Τορεμολίνο. Η Ισπανία είναι ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς όπου οι LGBTQI+ τουρίστες μπορούν να απολαύσουν ελευθερία και ασφάλεια: είναι η δεύτερη ασφαλέστερη χώρα για αυτό το τμήμα, σύμφωνα με τον Gay Travel Index 2024, και η δεύτερη καλύτερη χώρα στον κόσμο ως προορισμός LGBTQI+, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ισπανία κατατάσσεται μεταξύ των δέκα κορυφαίων προορισμών φιλικών προς την LGBTQI+ κοινότητα παγκοσμίως (έβδομη, σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας 2023), όντας φιλόξενη και χωρίς αποκλεισμούς, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τον προγραμματισμό των διακοπών. Επιπλέον, η Ισπανία ξεχωρίζει ως η χώρα με την καλύτερη ποιότητα ζωής για την κοινότητα LGBTQI+, προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία διακοπών σε πολλούς προορισμούς: τα καλύτερα φεστιβάλ, μια ποικίλη τουριστική προσφορά που περιλαμβάνει πολιτισμό, ψώνια, υψηλή κουζίνα και τοπία, μαζί με υψηλού επιπέδου υποδομές και ξενοδοχεία και μια προσφορά μόδας για να απολαύσετε. Τέλος, η Ισπανία κατατάσσεται τρίτη στην κατάταξη καταλυμάτων με πιστοποίηση Booking.com Travel Proud (3.167), πίσω από την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του UNWTO, ο τουρισμός LGBTQI+ περιλαμβάνει περισσότερους από 35 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως και είναι ένας εξαιρετικά αποπροσωποποιημένος τύπος τουρισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με το IGLTA, οι δαπάνες αυτών των ταξιδιωτών είναι 33% υψηλότερες από αυτές του μέσου τουρίστα.