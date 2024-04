«Ιδού η Ρόδος ιδού και η ποιότητα» - H ημερίδα του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου

Για 7η χρονιά και πρώτη μετά την δύσκολη εποχή του Covid-19, ο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου, διοργανώνει την ημερίδα ποιότητας τουρισμού της Ρόδου, «Ιδού η Ρόδος ιδού και η ποιότητα», το Σάββατο, 6 Απριλίου 2024 στις 09.00, στο Ξενοδοχείο APOLLO BLUE στο Φαληράκι,

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

09:00-09:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ -ΚΑΦΕΣ

09:30-09:45 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

09:45-10:00

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΔΞΔ.

“ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ”

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ”

10:00-10:15

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, PROJECT MANAGER THE RHODES CO-LAB

“ΟΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ”

10:15-10:35

ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ TRAVELIFE:

“Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ”

10:40-11:00

ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ”

11:00-11:20

ΜΕΝΕΜΕΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ,ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

“ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ η ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ”

11:20-11:40. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ “ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”.



11:40-12:00

ΡΑΣΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ INSETE:

“Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ”



12:00-12:30

ΔΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ WEBSTER UNIVERSITY OF VIENNA:

“Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “



12:30-12:55

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΑ+ PARTNERS:

“ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ ;”



12:55-13:20

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΛΥΚΟΥ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

“Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”



13:20-13:40. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.

13:40-14:00 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ.



Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ. < ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:



14:00-14:15.

ΔΡ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ WEBHOTELIER / PRIMALRES:

“ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝ LINE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΠΩΣ ΠΑΕΙ Η ΣΑΙΖΟΝ;”



14:15-14:30

ΙΟΥΛΙΑ ΔΟΥΡΑΜΑΝΗ, AREA MANAGER,EMEA LODGING TEAM, EXPEDIA GROUP:

“WHEN THE TRAVELER WINS WE ALL WIN: EMPOWER PARTNER SUCCESS IN THE UNIVERSE OF TRAVEL”



14:30-14:45

ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ HOLIDAYCHECK: “ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ DACH ΑΓΟΡΕΣ”



14:45-15:00. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

15:00-16:00 ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΜΑΣ

Η ημερίδα έχει ως σκοπό την ανάδειξη και προσδιορισμό της ποιότητας ως καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης αλλά και της προσέλκυσης υψηλού επιπέδου επισκέπτες στην Ρόδο.

Συμπεριλαμβάνει μια ευρεία γκάμα σημαντικών παραγόντων που αποτελούν όλοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας.

Απευθύνεται δε σε επιχειρηματίες και στελέχη του τουρισμού αλλά και σε όσους επιζητούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε επίκαιρα ζητήματα, που είτε αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν, είτε θα μας προβληματίσουν στο μέλλον.