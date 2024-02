ΕΠΟΤ | "Digital Marketing Workshop" για ξενοδοχεία και επιχειρήσεις

Η ΕΠΟΤ Tourism Think Tank προσφέρει το workshop «digital marketing για τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία», το Σάββατο 2 Μαρτίου 2024, στη Ρόδο, στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδείου Μελάθρου. Το σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με συν-διοργανωτές το Europe Direct της ΑΝΔΩ Α.Ε. και το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 ½ ώρες, από τις 10.00 έως τις 14.30. Προσέλευση στις 09.30. Τηρείται σειρά προτεραιότητας (50 θέσεις), η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο δεσμό: epot.e-marketingcenter.gr

Απευθύνεται σε στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ξενοδοχείων, σε νέους και επαγγελματίες που αναπτύσσουν την επιχείρησή τους με τα εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ. Οι θεματικές του σεμιναρίου θα αναπτύξουν από το Α έως το Ω, όλα όσα χρειάζεται ο συμμετέχων για να ξεκινήσει και να θέσει τις βάσεις για επιτυχία στο ψηφιακό μάρκετινγκ στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Για να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση, θα υπάρχει διαδικτυακή συμμετοχή στο δεσμό: ΕΠΟΤ Tourism Think Tank, "Digital Marketing workshop", Time: Mar 2, 2024 10:00 AM Athens, Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/83130324065?pwd=XNV9CWxaYgSbaIaU74mh2pVkgmGwx1.1 Meeting ID: 831 3032 4065, Passcode: 077741

Εισηγητές είναι τα εκλεκτά μέλη της ΕΠΟΤ Tourism Think Tank:

Ο Κύρος Ασφής είναι digital marketing consultant με μεγάλη εμπειρία (Ant1 Group, new media, Hellas On Line), με ειδίκευση στο χώρο Φιλοξενίας και διακρίσεις για την καινοτομία και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Είναι εισηγητής του Hospitality Digital Marketing course, ΙΕΚ Delta 360 seminar, αρθρογραφεί σε ενημερωτικά sites σχετικά με τις τελευταίες τάσεις του digital marketing για τον ξενοδοχειακό κλάδο και είναι ομιλητής σε εκδηλώσεις.

Η Χρυσάνθη Λαρδοπούλου, entrepreneur & CEO E-Marketing Center, με όραμα να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν την ψηφιακή τους παρουσία, εργάζεται στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στο σχεδιασμό Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικών Καταστημάτων. Απόφοιτη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν είναι μεταξύ άλλων, Digital Marketing Professional από το ALBA.

Ο Γιώργος Σκιαδόπουλος εργάζεται ως eCommerce Category Manager στην Skroutz. Τα τελευταία 10 χρόνια, έχει διατελέσει στέλεχος μεγάλων εταιριών σε θέσεις που αφορούν αμιγώς στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο & το Digital Marketing. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «International Tourism Management» του Πανεπιστημίου Surrey & έχει διατελέσει εισηγητής σε αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα στον κλάδο του Τουρισμού.

Η ΕΠΟΤ Tourism Think Tank είναι ένας ανεξάρτητος, εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής οργανισμός που απαρτίζεται από επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς και έχει ως αποστολή την διάχυση ιδεών και επιστημονικά τεκμηριωμένων θέσεων, προτάσεις και λύσεις σε θέματα που αφορούν τον κλάδο του τουρισμού και τη επικοινωνία και παρουσίαση τους σε περιφερειακό, εθνικό, διεθνές επίπεδο. Η «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – TOURISM THINK TANK» (ΕΠΟΤ), προσεγγίζει τον τουρισμό ολιστικά με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών και επιχειρήσεων σε αρμονία με το περιβάλλον.