Τουρισμός: Οι 4 μεγάλες τάσεις στα ταξίδια το 2024

Ο πρώτος επίσημος παγκόσμιος πάροχος ταξιδιών και φιλοξενίας για τους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, On Location, παρουσιάζει τις κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις της νέας χρονιάς.

Βάσει έρευνας που πραγματοποίησε η On Location, οι μεγαλύτερες τάσεις που θα ακολουθήσουν οι ταξιδιώτες το 2024 είναι...

-Εμπειρίες ζωής | Οι ταξιδιώτες αναζητούν διαρκώς ασυναγώνιστη πρόσβαση σε αξέχαστες, μοναδικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Για τους λάτρεις των σπορ που παρακολουθούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, η On Location προσφέρει πακέτα On the Finish Line με premium θέσεις τερματισμού σε αγώνες στίβου που τους επιτρέπουν να παρακολουθήσουν τα τελευταία κρίσιμα βήματα των αθλητών στη γραμμή τερματισμού και πακέτα ιστιοπλοΐας που επιτρέπουν στους επισκέπτες να παρακολουθούν τους αγώνες στο νερό.

-Τουρισμός Αθλημάτων | Το κοινό όλων των ηλικιών ενδιαφέρεται ολοένα και περισσότερο για τον αθλητικό τουρισμό, ο οποίος τους προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες ενώ απολαμβάνουν ένα άθλημα ή μια εκδήλωση. Μετά τον Covid, καταγράφεται αναζωπύρωση και αυξανόμενη ζήτηση για τέτοια ταξίδια και η παγκόσμια αγορά αθλητικής φιλοξενίας αναμένεται να αναπτυχθεί γρήγορα τα επόμενα χρόνια. Με τα πακέτα φιλοξενίας in-venue της On Location, οι οπαδοί των αθλημάτων μπορούν να απολαμβάνουν αθλητικές εκδηλώσεις με premium καθίσματα, φαγητό και ποτά, ψυχαγωγία, εμφανίσεις guest και πολλά άλλα, σε εμβληματικούς παριζιάνικους χώρους.

-Επιλογή προορισμών εμπνευσμένων από τη ψυχαγωγία | Το επόμενο έτος, είναι πιθανό να δούμε μια συνεχή αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που θα ταξιδεύουν για να επισκεφτούν μέρη όπου γυρίζονται οι αγαπημένες τους τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. Με τη μεγάλη δημοτικότητα των εκπομπών όπως το The White Lotus, που γυρίζονται σε εντυπωσιακά μέρη στο εξωτερικό, οι ταξιδιώτες αναζητούν να επισκεφθούν πραγματικές τοποθεσίες που εμφανίζονται στην αγαπημένη τους ψυχαγωγική σειρά. Για τους θαυμαστές του Emily in Paris που θα ταξιδέψουν στο Παρίσι τον επόμενο χρόνο, η On Location προσφέρει ευρεία γκάμα παριζιάνικων επιλογών ταξιδιού και διαμονής.

-Ταξίδια γαστρονομίας | Όλο και περισσότερο, βλέπουμε ανθρώπους να σχεδιάζουν τα ταξίδια τους σύμφωνα με μια επιλογή μοντέρνων εστιατορίων και γευστικών εμπειριών. Από τη βιώσιμη και ηθική εστίαση, μέχρι τα μαθήματα μαγειρικής και την εξερεύνηση του street food, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι ταξιδιώτες μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσω του φαγητού το επόμενο έτος. Για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, η On Location προσφέρει σπάνια πακέτα γαστρονομίας στα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης του φωτός, όπως το Gustave Eiffel Lounge.