Το Χόλιγουντ εμπνέει τους Αμερικανούς να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά – 6 στους 10 επιλέγουν προορισμό από ταινία

Ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς που επιλέγουν οι ταξιδιώτες αυτή τη χρονιά υποκινούμενοι από την παρακολούθηση τηλεοπτικών σειρών και ταινιών, είναι τα ελληνικά νησιά, όπως αποκαλύπτει έρευνα που διενήργησε λίγο πριν την 95η απονομή των βραβείων Όσκαρ (12 Μαρτίου) η OnePoll για λογαριασμό της Skyscanner σε δείγμα 1.000 Αμερικανών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν ποιες ταινίες της περασμένης χρονιάς εμπνέουν περισσότερο τους σινεφίλ να ταξιδέψουν και βάσει αυτών προκύπτουν οι ακόλουθοι κορυφαίοι προορισμοί για το 2023...

-Τα ελληνικά νησιά (Triangle of Sadness)

-Βερολίνο (Tár)

-Σαν Ντιέκγο (Top Gun: Maverick)

-Ιρλανδία (The Banshees of Inisherin)

-Μέμφις (Elvis)

-Σικελία (The White Lotus)

-Εθνικό Πάρκο Yellowstone (Yellowstone)

-Παρίσι (Emily in Paris)

-Λονδίνο (You)

-Β. Καρολίνα (Outer Banks)

Η έρευνα έδειξε ότι πάνω από έξι στους 10 Αμερικανούς (63%) έχουν εμπνευσθεί να επισκεφθούν κάποιο προορισμό εξαιτίας μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής σειράς που παρακολούθησαν.

Οι δύο δημοφιλέστερες παραγωγές όσον αφορά την ταξιδιωτική έμπνευση ήταν οι The Banshees of Inisherin και Emily in Paris, οι οποίες συγκέντρωσαν το 49% των ψήφων.

Η διάθεση ταξιδιού σε προορισμό που έχει αποτυπωθεί στη μεγάλη ή τη μικρή οθόνη αποτελεί μια ανερχόμενη τάση για το 2023, επιβεβαιώνει η ειδικός τάσεων προορισμού και ταξιδιών της Skyscanner, Laura Lindsay.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας Triangle of Sadness που εμπνέει τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά...