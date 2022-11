Conde Nast Traveller: Η Αθήνα καλύτερος οικονομικός city break προορισμός στην Ευρώπη για το 2023

Στις 10 φθηνότερες και καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις που πρέπει κανείς να βάλει στη λίστα ονειρικών διακοπών για το 2023 ανήκει η Αθήνα, σύμφωνα με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό περιοδικό στον κόσμο, Conde Nast Traveller.

Τα ταξίδια σε οποιαδήποτε πόλη είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αντιληφθεί ο κάθε ταξιδιώτης τον πολιτισμό κάθε χώρας. Αλλά αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει ένα τίμημα, και μάλιστα κρυφό. Οι πτήσεις από το Λονδίνο προς τη Βενετία φτάνουν τις 11 £, αλλά πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές πόλεις της Ευρώπης για διαμονή και φαγητό.

Το περιοδικό ανέλυσε τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τα φθηνότερα city break στην Ευρώπη για το 2023, και κατέληξε στις 10 πιο συμφέρουσες και καλύτερες επιλογές πόλης για τη νέα χρονιά.

Η Αθήνα ξεχωρίζει στην πρώτη θέση. Σύμφωνα με την έρευνα Post Office City Costs Barometer, η Αθήνα ήταν ο φθηνότερος προορισμός city break στην Ευρώπη για αυτό το φθινόπωρο και οι τιμές έχουν σημειώσει πτώση κατά 15% έναντι του 2021.

Το περιοδικό αναφέρει ότι η διαμονή στην Αθήνα έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία, καθώς περιλαμβάνει πολλά μικρά, οικογενειακά και μπουτίκ ξενοδοχεία. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, οι δύο διανυκτερεύσεις σε τριάστερο ξενοδοχείο για δύο άτομα κοστίζουν, κατά μέσο όρο, 89 λίρες, όμως στο κεντρικό One Three One οι τιμές διανυκτέρευσης δεν ξεπερνούν τις 52 λίρες, ενώ στο ξενοδοχείο Adonis οι επισκέπτες μπορούν να έχουν θέα από το μπαλκόνι τους στην Ακρόπολη και το κόστος του είναι 83 λίρες για δίκλινο συμπεριλαμβανομένου πρωινού.

Οι υπόλοιποι city break προορισμοί που αναδεικνύονται στους 10 καλύτερους για το 2023 είναι η Λισαβόνα, το Klagenfurt (Αυστρία), το Kaunas (Λιθουανία), η Ρίγα, το Berat (Αλβανία), το Brașov (Ρουμανία), η Σόφια, η Σμύρνη και το Tbilisi της Γεωργίας.