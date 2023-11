Ημέρες Καριέρας Τουρισμού στην έκθεση XENIA '23

Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr, του μεγαλύτερου hub για την εργασιακή ζωή στην Ελλάδα, και της Workathlon, μέλους του Kariera Group, θα πραγματοποιηθούν 26 και 27 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo στο πλαίσιο της Xenia 2023, της κορυφαίας έκθεσης για την Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα.

Με περισσότερες από 50 κορυφαίες εταιρείες Τουρισμού και HoReCa να έχουν παρουσία στη φετινή διοργάνωση, βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας υποψηφίων στον τουριστικό κλάδο και η στελέχωση των επιχειρήσεων αρκετά νωρίτερα από την έναρξη της νέας σεζόν. Η είσοδος είναι δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να δηλώσουν συμμετοχή, πατώντας εδώ.

Οι υποψήφιοι, κατά τη διάρκεια των Ημερών Καριέρας Τουρισμού, θα έχουν τη δυνατότητα:

● να συναντήσουν από κοντά εκπροσώπους των εταιρειών Τουρισμού και HoReCa που προσλαμβάνουν ενεργά,

● να περάσουν από όσες σύντομες 1:1 συνεντεύξεις εργασίας επιθυμούν,

● να δικτυωθούν με ειδικούς του κλάδου τους.

Παράλληλα, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία:

● να ανακαλύψουν υποψηφίους ώστε να εξασφαλίσουν τη στελέχωση της ομάδας τους έγκαιρα για τη νέα σεζόν,

● να προβληθούν ως Εργοδότες Επιλογής (Employers of Choice),

● να κάνουν networking με άλλους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου.

Στο διήμερο συνεντεύξεων για την εργασία στον Τουρισμό, χορηγοί είναι οι ξενοδοχειακές εταιρείες Όμιλος MITSIS, Mar-Bella Collection και η One&Only (One&Only Aesthesis Athens, One&Only Kéa Island).

Έως τώρα, έχουν δηλώσει συμμετοχή διακεκριμένες εταιρείες, όπως:

Aegeo Spas | AIROTEL GROUP OF HOTELS | allsun hotels | AMANZOE | Aquila Hotels &Resorts | Atrium Hotels & Resorts | AVRA IMPERIAL HOTEL | bluegr Hotels & Resorts |Canaves Oia | Club Med | Costa Navarino | DAIOS COVE | DOMES RESORTS | Donkey HotelsA.E. | Doryssa Hotels & Resorts | ELECTRA HOTELS & RESORTS | ELIVI SKIATHOS | EllaResorts | Empiria Group | FODELE BEACH & WATER PARK HOLIDAY RESORT / THESYNTOPIA HOTEL | Grand Resort Lagonissi | H Hotels Collection | KATIKIES HOTELS |Lampsa Hellenic Hotels S.A, Hotel Grande Bretagne & King George | Lamway Hotel Management Group | Lesante Collection Luxury Resorts & Villas | Louis Hotels | MandarinOriental, Costa Navarino | Mar-Bella Collection | Meeting Point Hotel Management Hellas |Metaxa Hospitality Group | Michelangelo Hotels & Resorts | Minthis Resort | Miraggio Thermal Spa Resort | MITSIS | Nammos Hotel Mykonos | Nana Hotels | Neilson Active Resorts |NEPTUNE LUXURY RESORT | NJV Athens Plaza | NUMO Hotels & Resorts | OLEA ALLSUITE HOTEL | One&Only | Parga Beach Resort | PILOT BEACH RESORT | SantikosCollection | SWOT Hospitality | TROULIS ROYAL COLLECTION | TUI | Vincci EverEden Hotel, Anavissos | White Pearl Hospitality | World of Hyatt, Inclusive collection | Yaloou Exclusive Yachting & More | ΑΣΤΗΡ