☀️Το Καλοκαιρινό Meet Market στο Ζάππειο

Κήπος Ζαππείου - κάτω από το δέντρα Γιακαράντα

Είσοδος από Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 405, Αθήνα 105 57

Παρασκευή 7 - Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

Ωράριο: Παρ. 17:00 – 23:00 // Σάβ. & Κυρ. 15:00 - 23:00

Είσοδος ελεύθερη

Το Meet Market στήνει την πιο καλοκαιρινή γιορτή στην καταπράσινη όαση του Ζαππείου - για πρώτη φορά - στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας. Μία ανάσα πριν τις διακοπές, σας περιμένουμε κάτω από τα δέντρα Γιακαράντα, στον κήπο του Ζαππείου, από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Ιουλίου. Ελάτε για ένα τριήμερο γεμάτο δημιουργικότητα, ταλέντο και μεράκι από καλλιτέχνες και παραγωγούς της εγχώριας επιχειρηματικότητας, εμπνευσμένες ιδέες και #madeingreece προϊόντα.

Το πολύχρωμο σκηνικό θα συνθέσουν περισσότεροι από 80 δημιουργοί - 20 από τους οποίους συστήνονται για πρώτη φορά στο κοινό μας - με καλοσχεδιασμένα ρούχα, ιδιαίτερα αξεσουάρ, χειροποίητα κοσμήματα, home deco αντικείμενα μοναδικής αισθητικής, προϊόντα ομορφιάς και ευεξίας από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασμένα τρόφιμα απευθείας από την ελληνική γη, προσεκτικά επιλεγμένα είδη για παιδιά, vintage θησαυροί και πολλά ακόμα.

Ακολουθώντας πιστά το motto μας “First a Meet, then a Market”, θα έχουμε όπως πάντα back-to-back DJ sets, δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά, street food και καλοκαιρινά cocktails, καθ'όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Plus: Κάντε μια επίσκεψη στο Κεντρικό Ταμείο/Info point της διοργάνωσης για να πάρετε μέρος στη #ΜεγάληΚλήρωση, όπου 3 τυχεροί νικητές θα πάρουν ένα καλάθι γεμάτο δώρα από τους εκθέτες!

Ελάτε να γεμίσουμε τον κήπο με την γνωστή μας ενέργεια και να καθιερώσουμε το Meet Market στο Ζάππειο ως το νέο μας καλοκαιρινό ραντεβού.

#TheMeetMarket: Mια νομαδική αγορά καινοτομίας και δημιουργικότητας. Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης & ευεξίας, τέχνης & διασκόμησης, είδη για το παιδί, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage αντικείμενα, street food, διαδραστικά παιχνίδια, DJ sets & θετικά vibes σε μια γιορτή του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος.

_______________________

#MakersLineup:

Hand-Designer Clothes:

Adelie Pengu, Anemuku, Bakayaro, blackblom, Cool & Conscious, Greek Sayings in English, Karma, Parakeet Rail, Συνartησίες, sTeehos, Xana

Kids & Toys:

blackblom kids, CocoMe, EggΠαίδευση, I Love Bows, Macaw Kid, Mamma Cavolfiore, My Knitting Stories, Starflings

Accessories:

Ange, Atwodo, Convert Art, Curly Mary, Eating +he Goober, {flu:k} handmade art bits by Smaro Botsa, Funny Radical Acne Scars, Joanna's Miyuki Crafts, Mbooks, MoMo, Nicolas Lainas, Vintage Look by Neri, Thoosa, Tiramisu

Jewelry:

Chara’s Handmade, Cera Bow, Diesblon, Freyja Jewelry, have.an.idea.jewerly, Ilianne - Jewelry Made of Love, Irini Kutiva Ceramics, Kati Designs, La JOYa, Macramoon, Misineza, N by Neri, Nonsisa, North&South Jewelry, odds & ends, Ploumitsa (Thread Art), Red Fox Stories

Mind, Body & Soul:

Avant Garden, Kallidromo, Lavandula, Valsamon, Virgin Cosmetics

Vintage & Retro:

Anthophile, Handpicked Cherries, Memorabilia Lovers, The Emerald Hut, Vaso Voulgari



Art, Books & Home Deco:

EleniPal Ceramics, Fotini Tikkou, Hey Jane Ceramics, hōkō crafts, IKIGAI_Designed to Grow, Lady Logo Studio, Le Gland, Marlo Ceramics, Redy.Shop, Rimadi, sava handmade creations, σχεδία αρτ, The Albayr Woodshop, The Ink Job, VillageTreeCeramics

Tasting Corner:

Archetypon Olive Oil, Agroktima Drosou, Genevia Honey, Kakau Worship, Ποσειδώνιο Αίγινας, Sparoza

Street Food & Drinks:

Kykao Handcrafted, Grape Store, Pizza Dough!, The Meet Market BAR, Yazhou Street Food - Bar Buns & Hots Dogs

_________________________

#DJLineup

Παρασκευή 07.07

17:00 - 19:00: DJ Booth

19:00 - 21:00: Vber

21:00 - 23:00: George Garavellos

Σάββατο 08.07

15:00 - 17:00: Pipi Dee

17:00 - 19:00: Afrogirl

19:00 - 21:00: Bwana

21:00 - 23:00: A@H20

Κυριακή 09.07

15:00 - 17:00: Uncle Neck

17:00 - 19:00: DJ mR GEE

19:00 - 21:00: Mighty Moss

21:00 - 23:00: DJ a/k/a Zegas

_________________________

Δραστηριότητες για παιδιά

(Η συμμετοχή στις δραστηριότητες είναι δωρεάν)

Παρασκευή 07.07

19:00 - 20:30 | Fundastick Performing Arts

Σάββατο 08.07

18:00 - 21:00 | Face-painting από τις Μουτζούρες

18:30 - 20:30 | Εργαστήρι Τσίρκου από Το Μικρό Τσίρκο

Κυριακή 09.07

17:30-20:30 | ΠΑΙΖώΝΤΑΣ

18:00 - 21:00 | Face-painting από τις Μουτζούρες

Fundastick Performing Arts - Ο Παναγιώτης Αργυράκης της Fundastick Performing Arts θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους με τα απίθανα ζογκλερικά του και θα γεμίσει το Meet Market με τεράστιες σαπουνόφουσκες!

Face-painting από τις Μουτζούρες - Πινέλα χοροπηδούν αγκαζέ με τα σφουγγάρια, αδημονούν στα χρώματα να κυλιστούν, με glitter να πασπαλιστούν, το καλοκαίρι να φέρουνε στα παιδικά μουτράκια… οι Μουτζούρες έρχονται και πιάνουν δουλειά στο Meet Market Summer Edition!

ΠΑΙΖώΝΤΑΣ - Η διασκέδαση ξεκινά! Υπαίθριες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες από mega jenga, slack line, καφασοαναρρίχηση και αναρρίχηση για παιδιά που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση!

Το Μικρό Τσίρκο - Κορίνες, μπαλάκια, κρίκοι, rolla bolla, hula hoops, τούμπες και αληθινές ‘’ανθρώπινες πυραμίδες” , θα σας περιμένουν, να σας καλωσορίσουν στον κόσμο του τσίρκο! Αγγελική Μερεντίτη, Αντωνία Σωτηροπούλου και Νεφέλη Σωτηροπούλου

_________________________



Πρόσβαση:

Μετρό: M2, M3 Σταθμός «Σύνταγμα»

Λεωφορεία: 040, 209, 856, Α2, Ε14 Στάση «Σύνταγμα»

Τραμ: Τ6, Στάση «Ζάππειο»

_________________________

Για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα του Meet Market, ακολουθήστε τις σελίδες του στα Social Media.

Facebook: Τhe Meet Market

Instagram: @themeetmarket.gr

YouTube: The Meet Market

www.themeetmarket.gr

#themeetmarket | #livelovelocal