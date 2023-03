ITB'23 | Βραβείο Αειφόρου Τουρισμού TO DO

Από το 1995, το Ινστιτούτο Τουρισμού και Ανάπτυξης Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. απονέμει το διεθνές βραβείο TO DO, για να τιμήσει πρωτοβουλίες που προωθούν τον αειφόρο και κοινωνικά υπεύθυνο τουρισμό. Αυτό που διακρίνει τους νικητές, είναι η ενεργή συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, η δημιουργία εισοδηματικών ευκαιριών για τους ντόπιους στον τουρισμό και η προώθηση διαπολιτισμικών συναντήσεων μεταξύ οικοδεσποτών και φιλοξενουμένων. Από το 2017, το Βραβείο TO DO για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τουρισμό, παρουσιάζεται επίσης ετησίως. Αναγνωρίζει πρωτοβουλίες που είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένες στην προστασία των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την τουριστική αλυσίδα αξίας.

Οι νικητές του βραβείου TO DO 2023 είναι:

Nutti Sámi Siida από τη Σουηδία: Το έργο έχει δημιουργήσει μια τουριστική πλατφόρμα για τον πολιτισμό των Σαμιτών, των ιθαγενών που ζούσαν ημινομαδικά από την κτηνοτροφία ταράνδων για αιώνες. Μέσω της αλληλεπίδρασης με τους ταξιδιώτες, οι Σάμι εξερευνούν νέους τρόπους για να διατηρήσουν τα παραδοσιακά μέσα διαβίωσής τους, σε αρμονία με τον σύγχρονο κόσμο και την προώθηση της κλιματικής αλλαγής.

Σχέδιο τουρισμού με βάση την κοινότητα Nuratau από το Ουζμπεκιστάν: Το έργο ξεκίνησε το 2008 για να προσφέρει πρόσθετο εισόδημα στον πληθυσμό στα απομακρυσμένα ορεινά χωριά των βουνών Nuratau. Σήμερα, το έργο αποτελείται από 14 οικογενειακούς ξενώνες σε 6 χωριά, που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 200 επισκέπτες για να εντρυφήσουν στην καθημερινή κουλτούρα των ντόπιων.

Το TO DO Award Human Rights in Tourism 2023 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πηγαίνει στους:

SASANE Sisterhood Trekking & Travel από το Νεπάλ: το έργο εκπαιδεύει ντόπιες γυναίκες ώστε να γίνουν ξεναγοί για τα αγροτικά ορεινά χωριά του Νεπάλ. Αυτές οι γυναίκες προέρχονται από μη προνομιούχες πληθυσμιακές ομάδες και είναι επιζήσασες ενδοοικογενειακής βίας, παιδικών γάμων και εμπορίας ανθρώπων. Το έργο, τους παρέχει μια βιώσιμη πηγή εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2:00 μ.μ. στην Αίθουσα 3.1.