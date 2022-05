Ξεκίνησε στην Κέρκυρα το fvw workshop για τα Ιόνια νησιά με συμμετοχές από 40 Γερμανούς τουριστικούς πράκτορες

Ξεκίνησε δυναμικά εχθές, στην Κέρκυρα το fvw workshop για τα Ιόνια νησιά και ακολουθεί αύριο η συνεδριακή ημέρα. Είναι το 10ο που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Εντυπωσίασαν οι πρώτες εικόνες και οι υποδομές φιλοξενίας τους 40 περίπου Γερμανούς τουριστικούς πράκτορες και τον αρχισυντάκτη του FVW Klaus Hildebrandt.

Από την πρώτη ημέρα κέρδισε τις εντυπώσεις η πόλη της Κέρκυρας με τον ξεχωριστό χαρακτήρα της, την ιστορία, τις επιρροές, τα χρώματα, τη μουσική και όλα τα αξιοθέατα και μουσεία που προβάλλουν τον πολιτισμό και τη φιλοξενία των ανθρώπων. Ακολούθησαν εκδρομές και εμπειρίες στην ενδοχώρα με τα μοναδικά τοπία, τη φυσική ομορφιά, το παραδοσιακό χρώμα, τη θάλασσα.

Οι ξεναγήσεις βοήθησαν στη γνωριμία και κατανόηση τόσο της ιστορίας όσο και της πολιτιστικής διαδρομής για να γίνει η σύνδεση με το σήμερα. Η τοπική κουζίνα αναδείχθηκε με κάθε ευκαιρία.

Ακολουθεί αύριο η συνεδριακή ημέρα με ομιλητές και συμμετέχοντες μεταξύ άλλων από τα Ιόνια νησιά, τους tour operators και τους τουριστικούς πράκτορες όπου θα αναπτυχθούν οι ευκαιρίες, οι τάσεις τα σύγχρονα εργαλεία προώθησης και ανάπτυξης του προορισμού και των επιχειρήσεων στη γερμανική αγορά. Συντονίζει ο αρχισυντάκτης του FVW, Klaus Hildebrand.

Το FVW, το μεγαλύτερο ΜΜΕ για τον Τουρισμό στη Γερμανία, με πορεία πλέον των 50 ετών, με μοναδική εμπειρία στα θέματα τουρισμού, συνδιοργανώνει το fvw workshop με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Κέρκυρας, το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Κέρκυρας και άλλους φορείς του τόπου. Το workshop έχει την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ και την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Χορηγός διαμονής είναι το Grecotel Corfu Imperial και χορηγός συνεδρίου είναι το Angsana Corfu Resort and Spa.To Ιόνιο Πανεπιστήμιο στηρίζει τη διοργάνωση με τα τμήματα: Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Στηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις και φορείς μεταξύ των οποίων, τα ξενοδοχεία Marbella, Kontokali, το Zampelis stop print, ο μουσικός οίκος Βρυώνη, το τουριστικό πρακτορείο 3FullSteps | Travel Exchange. H διοργάνωση στηρίζεται από τη Fraport Greece με συμμετοχή επίσης στο πάνελ με τις αεροπορικές εταιρείες.

Επετειακό λοιπόν και πλούσιο σε θεματικές, το 50ο «FVW workshop» και 10ο για την Ελλάδα. Το «FVW workshop» απευθύνεται στη γερμανική αγορά και είναι γνωστό για τη δυναμική και τα αποτελέσματά του στον προορισμό από τις προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Υπεύθυνη έργου η Άντα Καραγιάννη, Praxis Plus.

To πρόγραμμα του συνεδρίου για τις 11 Μαϊου 2022

Angsana Corfu

Program

08.45 - 09.00 | Registration

09.00 - 09.15 | Introduction

The aim of the workshop by Anda Karayanni, project manager PraxisPlus

Welcome by Klaus Hildebrandt, Editor-in-Chief fvw|TravelTalk and moderator of the

day

09.15. - 09.45 | Greek Tourism: The goals for the future after a successful

restart from the pandemic

Welcome Greeting (online) of Mrs. Angela Gerekou, President of GNTO (Greek

National Tourism Organization)

Mrs. Dr. Areti Prinou, Deputy Director of the GNTO Office in Germany

09.45 – 10.05 | The Tourism Perspective of Ionian islands

Mr. Alexandros Alexakis, Deputy Governor of Tourism and Culture

10.05 – 10.30| The Tourism Perspective in the post covid-19 era

Mrs. Christina Tetradi, Vice President of the HCH (Hotel Chamber of Hotels),

President of Hotel Association Zakynthos

Mrs. Alexandra Andrioti, Hotel Association Corfu

10.30 – 11.00 Coffee Break

11.00 – 11.45 | Airline-Panel: The flight market Germany-Greece – Capacities,

Prices and Challenges

Mr. Heiko Brix, Head of Touristic Offer Management, Eurowings

Mr. Paul Schwaiger, Commercial Director, Condor

Mr. Benjamin Weidmann, Director Customer Offer and Trading, Eurowings Discover

Mrs. Katerina Pollatou, Marketing & Development Manager, Fraport

11.45 – 12.15 | Greece as a travel destination in its importance for the German

tour operator market – current booking situation and noticeable developments

Mr. Roland Gassner, Director Business Development, Travel Data + Analytics

12.15 – 13.15 | Tour Operator Panel: 2022 and beyond – the prospects for the

Tourism in Greece and Ionian islands from a German perspective

Mrs. Doreen Schwebe, Head of Local Product Management Sun & Beach, TUI

Mrs. Halina Strzyzewska, Group Head of Destination Greece and Cyprus,

FTI Group

Mr. Alexander Trenks, Head of Flight, Ferien Touristik/Coral

13.15 - 14.15 | Lunch Break

14.15 – 15.00 | The potential of the islands for the German market

Mr. Spyros Chalikiopoulos, President of AOCTA (Travel Agents Association of Corfu)

Mr. Ion Linardatos, Kefallonia island

Mr. Manolis Thermos, President of Hotel Association of Lefkada island

15.00 – 15.30 | How to sell Corfu and Greece: The learnings of the Workshop

Panel Discussion with German Travel Agents and Mrs. Nikoleta Lekanidi, Director

GNTO Office Germany

15.30 – 15.45 | Coffee Break

15.45 – 17.00 | Speed Dating: B2B-Networking

Hoteliers and suppliers from Corfu and Greece meet German Travel Agents and

Tour Operators