Φόρουμ Δελφών | Καινοτομία και Βιωσιμότητα

Πως μπορεί να συνδυαστεί η καινοτομία με τη βιωσιμότητα; Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος; Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων; Τα παραπάνω ερωτήματα μονοπώλησαν τη συζήτηση του Global Federation of Competitiveness Councils για την αναταγωνιστικότητα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 6 - 9 Απριλίου.

Ο Chad Evans, εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ έθιξε τη σημασία προσέλκυσης επενδύσεων για καθαρές τεχνολογίες και τόνωσης της καινοτομίας τονίζοντας πως «πρέπει να δοθεί έμφαση στο προς τα που θα κινηθεί η καινοτομία στις ΗΠΑ. Προτεραιότητες μας είναι η βιωσιμότητα των κοινωνιών μας και η κλιματική αλλαγή. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια πριν από λίγα χρόνια για να αυξήσουμε την ταχύτητα και τον αριθμό των καινοτομιών»

Ο Miguel Athayde Marques, Αντιπρύτανης του Καθολικού Πανεπιστημίου της Πορτογαλίας επεσήμανε πως «τα πανεπιστήμια θα πρέπει να παίζουν σημαίνονται ρόλο για την κοινωνία. Ο ακαδημαϊκός χώρος έχει σημαντική ευθύνη όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στον ερευνητικό τομέα. Η ευθύνη μας είναι να εντοπίσουμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος για να προβλέψουμε τι πόρους να κινητοποιήσουμε σε μια κοινωνία του μέλλοντος. Τα παιδιά που ξεκινούν τώρα το σχολείο θα εργαστούν σε επαγγέλματα που σήμερα δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να σκεφτούμε πως η τεχνολογία αλλάζει τα επαγγέλματα. Σύμφωνα με μια έρευνα των Financial Times για ‘’το χάσμα των επαγγελμάτων ‘’ προέκυψε πως οι εργοδότες ψάχνουν soft skills, τις ήπιες δεξιότητες. Τα πανεπιστήμια προετοιμάζουν για τα high skills. Αυτό όμως που διαφοροποιεί τον καθένα είναι τα soft skills. Τα soft skills του μέλλοντος θα διαφέρουν από τα σημερινά»

Η Ghada Al-Dabbagh, Επικεφαλής της Omnipreneurship Lab, Al-Dabbagh Group στη Σαουδική Αραβία υπογράμμισε πως «η καινοτομία είναι αναγκαία και είναι μια από τις προϋποθέσεις επιβίωσης μιας ηγεσίας. Για βιώσιμη καινοτομία θα πρεπει να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα όπου θα συναντιούνται πανεπιστήμια, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και κόσμος. Οι πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα πρέπει να προσδίδουν αξία στις επιχειρήσεις»

Ο Adam Broecker, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής στην Enterprise Strategy, Lockheed Martin Space υπογράμμισε πως «η δημιουργία κέντρων καινοτομίας όπου μπορούμε να προσελκύσουμε ταλαντούχα άτομα είναι μια προτεραιότητα μας στην Lockheed Martin Space», υπενθυμίζοντας πως η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα.

Ο Mohd Yusoff Sulaiman, CEO και Πρόεδρος του ομίλου MIGHT, έθιξε τη σημασία της εμπιστοσύνης και της συμπεριληπτικότητας για την επίτευξη των στόχων της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. «Ο ρόλος οργανώσεων όπως τα παγκόσμια συμβούλια ανταγωνιστικότητας είναι να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ φορέων οικονομίας και πολιτικών φορέων έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε προβλήματα. Η ομοσπονδία θα πρέπει να οικοδομήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αυτό να διατρέχει όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Πως μπορούν τα μηνύματα θα φτάσουν παντού στην κοινωνία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες- ώστε να διασφαλιστεί πως όλοι συμφωνούμε;. Μιλάτε όλοι για τη βιωσιμότητα και την ανθετικότητα. Είναι πολύ σημαντική η συμπεριληπτικότητα».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Roberto Alvarez, Εκτελεστικός Διευθυντής της Global Federation of Competitiveness Councils (GFC).

Από αριστερά στη φωτογραφία:

Mohd Yusoff Sulaiman, CEO & President, MIGHT

Miguel Athayde Marques, Vice-Rector, Universidade Católica Portuguesa

Adam Broecker, Vice President & Head of Enterprise Strategy, Lockheed Martin Space

Chad Evans, Executive VP, Council on Competitiveness; Treasurer, Global Federation of Comp. Councils

Ghada Al-Dabbagh, Head of the Omnipreneurship Lab, Al-Dabbagh Group

