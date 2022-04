Φόρουμ Δελφών | Μία νέα εποχή για τη Γερμανία: Από την απροθυμία στην τόλμη

Ο νέος ρόλος της Γερμανίας στην Ευρώπη όσον αφορά την ασφάλεια και την ενεργειακή πολιτική, λόγω της Ουκρανικής κρίσης, τέθηκαν επί τάπητος στη συζήτηση με τίτλο «Μία νέα εποχή για τη Γερμανία: Από την απροθυμία στην τόλμη», στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 6 - 9 Απριλίου. Η ανάγκη για τη δημιουργία μίας «Ευρωπαϊκής Ευρώπης» εκφράστηκε από όλους τους ομιλητές.

Ο κ. Markus Ferber, ευρωβουλευτής και πρόεδρος του Hanns-Seidel Foundation τόνισε ότι: «Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σημείο καμπής στη Γερμανία σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα». Έκανε λόγο για αλλαγή εποχής, επισημαίνοντας ότι πολλές προσδοκίες της χώρας μετά την επανένωση δεν έχουν ακόμα ευοδωθεί .

Η Γερμανία πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της σε ζητήματα ασφάλειας και εξοπλισμών, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη στο ΝΑΤΟ, ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η χώρα του πρέπει να δώσει περισσότερα στο ΝΑΤΟ».

Επεσήμανε την ανάγκη του ενεργειακού επανασχεδιασμού σε ζητήματα τροφοδοσίας από το Ρωσικό αέριο, καθώς επικαλέστηκε τις σοβαρές ενεργειακές αλληλεξαρτήσεις με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και τις συνέπειες που έχει ήδη δημιουργήσει η ενεργειακή κρίση.

Όπως είπε: «Ποτέ δεν ήταν στις προθέσεις της Γερμανίας να δημιουργηθεί μια Γερμανική Ευρώπη», εξέφρασε ωστόσο την ανάγκη να μην οδηγηθεί το πολιτικό σύστημα σε μία «Ουγγρική ή Λεπενική Ευρώπη».

Απ΄ την πλευρά της η κα Stormy-Annika Mildner, Executive Director, Aspen Institute Germany, έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός συστήματος μέσα στο οποίο άλλαξαν οι αξίες και οι αντιλήψεις μας.

«Μέχρι πρότινος αισθανόμασταν ασφαλείς ως μέρος ενός πολύ ασφαλούς συστήματος - όχι μόνο από άποψη γεωγραφίας αλλά και από θέμα πολιτικής. Υπήρχε μία ημι-σταθερότητα. Πλέον ζούμε σε μία εποχή αστάθειας και αβεβαιότητας», ανέφερε.

Απαιτούνται «τολμηρές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες την πολιτική και την ασφάλεια» επεσήμανε. Τόνισε ωστόσο ότι: «Ο στόχος του 2% για τις αμυντικές δαπάνες ίσως να μην ενσωματώνεται πρακτικά στον επόμενο προϋπολογισμό».

Όσον αφορά τις κυρώσεις προς την Ρωσία αναρωτήθηκε: «Εάν σταματήσουμε τώρα το φυσικό αέριο από τη Ρωσία θα σταματήσει ο πόλεμος;» επισημαίνοντας ότι «το ζήτημα δεν είναι αποκλειστικά Γερμανικό». Ενώ, εξέφρασε και αυτή με τη σειρά της την ανάγκη «να οδηγηθούμε σε μία Ευρωπαϊκή Ευρώπη όπου η Γερμανία θα βρει υπεύθυνα τη θέση της».

Ο κ. Christian Odendahl, European Economics Editor, “The Economist” υπενθύμισε ότι η Οικονομική καμπή σημειώθηκε στην περίοδο της πανδημίας. «Τώρα είναι ο καιρός να παραμείνει Ενωμένη η Ευρώπη εύρωστη και δυνατή», δήλωσε, καθώς όπως είπε: «Σε θέματα χάραξης οικονομικής πολιτικής ήδη έχουμε ξεπεράσει το σημείο καμπής».

«Η οικονομική ισχύς και η ενότητα στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικές», δήλωσε, επισημαίνοντας και αυτός με τη σειρά του την αστάθεια που δημιουργείται από το εμπάργκο προς την Ρωσία. «Πόσο μακριά θα πάμε; Εάν η Γερμανία περάσει κρίση, θα περάσουν όλα τα κράτη κρίση. Οι τιμές του ρεύματος θα αυξηθούν για όλους στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Odendahl.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η κα Μαρία Σαράφογλου, Δημοσιογράφος του ANT1.

Στη φωτογραφία, από αριστερά: Markus Ferber, Member of the European Parliament; Chairman, Hanns-Seidel Foundation, Stormy-Annika Mildner, Executive Director, Aspen Institute Germany, Christian Odendahl, European Economics Editor, The Economist, Μαρία Σαράφογλου, Anchorwoman, ΑΝΤ1