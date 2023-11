Το Front Runners in Sports Management 5.0 έρχεται με κορυφαία ονόματα στις 7-9 Δεκεμβρίου

Kings, Bucks, Manchester City, FIBA, WWF, Loughborough University, Bergamo University μιλούν στο συνέδριο

Το μεγαλύτερο συνέδριο για το αθλητικό management και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, το “Front Runners in Sports Management 5.0” επιστρέφει για 5η χρονιά, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 στο Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει το Sports Management Program και το Sports Management Student Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με το Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, The American College of Greece και την πολυβραβευμένη ActiveMedia Group. Η πρώτη μέρα του συνεδρίου θα είναι υβριδική και οι δύο επόμενες θα γίνουν online, με δωρεάν παρακολούθηση για όλους τους ενδιαφερόμενους όλες τις μέρες.

Kings & Bucks για πρώτη φορά στο συνέδριο

Το Front Runners in Sports Management δίνει και φέτος την ευκαιρία στον κόσμο να παρακολουθήσει ορισμένες από τις πιο δυνατές ομιλίες που θα οργανωθούν φέτος στην Ελλάδα, προσφέροντας μοναδικές γνώσεις και εμπειρίες από έμπειρα στελέχη ακόμα και από τον μαγικό κόσμο του NBA. Πιο συγκεκριμένα, στο συνέδριο θα μιλήσει για το θέμα: “Women in Leadership Roles in Professional Sports”, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της, η Chief Operating Officer των Sacramento Kings του NBA, κα. Matina Kolokotronis. Πρόκειται για τη μοναδική γυναίκα στο ΝΒΑ που κατέχει τους τίτλους τόσο της COO όσο και της President of Business Operations, η οποία διανύει ήδη την 22η σεζόν της στην κορυφαία ομάδα των Kings.

Στο Front Runners θα μιλήσει επίσης, ο Senior Vice President, Bucks Ventures and Development, κ. Michael Belot που μετράει ήδη 5 χρόνια συνεργασίας με τους πρωταθλητές του NBA Milwaukee Bucks αλλά και 18 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της αθλητικής βιομηχανίας έχοντας εργαστεί επίσης και για τα Ryder Cup και PGA of America.

Sustainability & Sports από τη The Sports Footprint

Το συνέδριο Front Runners in Sports Management 5.0 αποτελεί πλατφόρμα για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον χώρο του αθλητισμού. Το συνέδριο επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αθλητικών διοργανώσεων και την δυνατότητα του αθλητισμού να αποτελέσει μέσο για την κοινωνική ευημερία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και πάνελ από διακεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι προέρχονται από διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Στους ήδη επιβεβαιωμένους ομιλητές βρίσκονται οι Pete Bradshaw, Manchester City Director of Sustainability, Reham Bint Saif Alsaud, Saudi Olympic & Paralympic Committee Executive Director of PR and events, Θεμιστοκλής Καρβουντζής, FIBA Asia Head of Sustainability, Αργυρώ Ελισάβετ Μανώλη, Bergamo University Associate Professor Marketing & Management, Μιχάλης Αναγνώστου, UEFA Delegate, πρώην Γενικός Διευθυντής Super League, Loughborough University, το οποίο κατατάσσεται ως το Νο. 1 παγκοσμίως και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, WWF Hellas Project Manager.

Η ενότητα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της The Sports Footprint, η οποία αποτελεί τον Επίσημο Συνεργάτη Βιωσιμότητας του συνεδρίου. Η The Sports Footprint είναι η μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα που αφιερώνεται στην προώθηση της βιωσιμότητας σε αθλητικές διοργανώσεις και οργανισμούς, καθιστώντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη βασικό πυλώνα της αθλητικής κοινότητας.

Στο συνέδριο έχει επίσης, επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του και ο κ. Πασχάλης Τουντούρης, Founder & CEO της Prosport και football agent πολλών μεγάλων ποδοσφαιριστών, μεταξύ των οποίων και των Κώστα Τσιμίκα της Liverpool, Τάσου Δουβίκα της Celta Vigo, Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου του Ολυμπιακού και Κωνσταντίνου Κουλιεράκη του ΠΑΟΚ.

Ολυμπιονίκες στο Front Runners 5.0

Στο φετινό συνέδριο θα μιλήσουν και θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τον χώρο του αθλητισμού οι πρεσβευτές του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, η καλύτερη Ελληνίδα βαδίστρια όλων των εποχών, δύο φορές χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης, χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ο καλύτερος Έλληνας άλτης του επί κοντώ, 4ος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο Εμμανουήλ Καραλής, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοΐα στο Ρίο και 8ος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο Παύλος Καγιαλής και ο πρωταθλητής Ελλάδος στην ιστιοπλοΐα Γιάννης Ορφανός. Αυτά είναι μόνο κάποια από τα πρώτα ονόματα που ανακοινώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα.

Στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου η Corporate Affairs Manager της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κα. Μάιρα Πασσιά δήλωσε: «O όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στηρίζει δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τις αξίες και την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας είναι η Εκπαίδευση. Στηρίζουμε ενέργειες που προσφέρουν ευκαιρίες στη μάθηση και την καινοτομία, και παράλληλα αξιοποιούν την έμφυτη δύναμη των νέων ανθρώπων για την πρόοδο. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε το Front Runners in Sports Management για τρίτη συνεχή χρονιά και χορηγούμε τον διαγωνισμό Drive Change Speaker Contest Powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους σπουδαστές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικών σπουδών να λάβουν μέρος και να κερδίσουν μια θέση στους ομιλητές του φετινού συνέδριου».

Λάβετε μέρος στον Drive Change Speaker Contest Powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και κερδίστε μια θέση στο φετινό συνέδριο και πλούσια δώρα

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., με κινητήρια δύναμη την αγάπη για την κίνηση και την εξέλιξη, συμμετέχει φέτος στο συνέδριο ως Platinum Χορηγός. Στο πλαίσιο της φετινής της δράσης, ο διαγωνισμός Drive Change Speaker Contest Powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ καλεί όλους τους υποψήφιους να ετοιμάσουν μια συναρπαστική παρουσίαση 10-15 λεπτών σχετικά με έναν από τους ακόλουθους τομείς: α) την Καινοτομία, ή β) τη Βιωσιμότητα ή γ) την Ηγεσία συνδυαστικά με τον χώρο του αθλητισμού. Οι καθηγητές του κολλεγίου και τα εκτελεστικά μέλη της επιτροπής θα φροντίσουν για τη διασφάλιση της αυστηρής και δίκαιης διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Ο νικητής της 1ης θέσης θα λάβει 500 ευρώ και μια αποκλειστική ευκαιρία να συμμετάσχει στο συνέδριο του 2023. Η 2η θέση θα λάβει 300 ευρώ και η 3η θέση 200 ευρώ. Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς οι τρεις πρώτοι νικητές θα έχουν επίσης την απίστευτη ευκαιρία να γνωρίσουν μερικούς εμπνευσμένους και καταξιωμένους αθλητές της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας κάντε κλικ εδώ.

Δωρεάν Συμμετοχή & Πρόσβαση στην Εκπαίδευση

Η συμμετοχή στο συνέδριο θα είναι και φέτος δωρεάν καθώς σκοπός είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών και των στελεχών της βαριάς βιομηχανίας του αθλητισμού για το παρόν και το μέλλον του Sports Management. Το συνέδριο ξεχωρίζει για την πληρότητα της πληροφόρησης που προσφέρει στο κοινό και στοχεύει στην κατάλληλη προετοιμασία της πολύ σημαντικής αυτής αγοράς, ώστε να χτιστεί μια κοινότητα πιο δυνατή και πιο υγιής. Η στήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης και της κατάρτισης της νέας γενιάς είναι άκρως απαραίτητη και αποτελεί μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης της διοργάνωσης.

Οι θεματικές ενότητες του φετινού συνεδρίου είναι αφιερωμένες στον Αθλητικό Τουρισμό, τη Βιωσιμότητα, τον Αθλητισμό και την Αθλητική Βιομηχανία.

Κάντε εγγραφή στο YouTube και στο Spotify και παρακολουθήστε όλες τις ομιλίες του συνεδρίου.

Platinum Χορηγός της διοργάνωσης είναι η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Bronze Χορηγός της διοργάνωσης είναι η εταιρεία Βίκος.

Sustainability Partner είναι η The Sports Footprint.

Digital Platform Partner του συνεδρίου είναι η LiveOn, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων, που θα συμβάλει στη δικτύωση επαγγελματιών του χώρου και σπουδαστών.

Την παραγωγή του συνεδρίου έχει αναλάβει η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group και το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

