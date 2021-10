World Golf Awards 2021: Διπλή βράβευση για το Costa Navarino 

Δύο βραβεία απέσπασε το ξενοδοχείο Costa Navarino κατά την εφετινή, 8η τελετή γκαλά απονομής των World Golf Awards 2021 που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι.

Ειδικότερα, το Costa Navarino - The Bay Course αναδείχθηκε το καλύτερο γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα και το The Westin Resort Costa Navarino το καλύτερο ξενοδοχείο για γκολφ στην Ελλάδα.

Το Βιετνάμ ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, αποσπώντας βραβεία τόσο ως ο «Καλύτερος προορισμός γκολφ της Ασίας» όσο και ως ο «Καλύτερος προορισμός γκολφ στον κόσμο», ενώ το Ba Na Hills Golf Club του Da Nang ανακηρύχθηκε «Καλύτερο Γήπεδο Γκολφ της Ασίας». Εν τω μεταξύ, η πλούσια ιστορία του Augusta National Golf Club βοήθησε στο να αναδειχθεί «Καλύτερο Γήπεδο Γκολφ στον Κόσμο».

Τα φετινά World Golf Awards, που φιλοξενήθηκαν στο Park Hyatt Dubai στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για δεύτερη φορά, συγκέντρωσαν την παγκόσμια βιομηχανία του γκολφ, με συμμετοχές πρωτοπόρων και κορυφαίων φυσιογνωμιών από όλο τον κόσμο.