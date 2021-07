ΕΟΤ Κύπρου: Ψηφιακή συνάντηση τουριστικών πρακτόρων Ελλάδας – Κύπρου για κοινή πορεία στον τουρισμό

Με κύριο αντικείμενο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές και κυπριακές τουριστικές επιχειρήσεις εν μέσω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου η 1η Ψηφιακή Τουριστική Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου, που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Κύπρου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι τουριστικοί πράκτορες από τις δύο χώρες, τους οποίους εκπροσωπούσαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών Γραφείων (HATTA), Νίκος Κελαϊδίτης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), Βασίλης Σταματάρης.

Κατά τη συζήτηση εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις τόσο στην ελληνική όσο και στην κυπριακή τουριστική βιομηχανία από την πανδημία για το 2020 και την τρέχουσα χρονιά, καθώς και οι προοπτικές που διανοίγονται για το 2022.

Ακόμα εξετάσθηκαν θέματα όπως:

• η ταυτόχρονη ένταξη ελληνικών και κυπριακών προορισμών στα προγράμματα των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο,

• η διαμόρφωση κοινού προγράμματος τουριστικής προβολής των δύο χωρών προς τους τουρίστες μακρινών χωρών (Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, χώρες Λατινικής Αμερικής), που συνήθως συνδυάζουν το ταξίδι τους με πολλαπλούς προορισμούς,

• οι δράσεις περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης και στήριξης των ταξιδιωτικών πρακτόρων από τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο, και

• η εξισορρόπηση του τουριστικού «ισοζυγίου» μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά της, η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κύπρου, Αθηνά Σπακουρή, παρουσίασε το διαφημιστικό πρόγραμμα που ακολούθησε ο ΕΟΤ από την αρχή της πανδημίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φετινή καμπάνια με τίτλο «All You Want is Greece». Η τελευταία, συνολικού προϋπολογισμού 23 εκ. ευρώ, θεωρείται ως η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, επεκτείνεται -ειδικά φέτος- μέχρι και τον Δεκέμβριο, ενώ, ακολουθώντας τη διεθνή στροφή στον θεματικό τουρισμό, προτείνει το τρίπτυχο άνθρωπος - αξίες - εμπειρίες. Κλείνοντας, η κα Σπακουρή τόνισε ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η τρέχουσα κρίση ευνοεί τα «σύντομα ταξίδια», συνεπώς ευνοούνται αντίστοιχα και οι τουριστικές ροές μεταξύ των δυο κρατών, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητάς τους, αλλά και της ευελιξίας που υπάρχει ως προς τα απαιτούμενα λόγω COVID ταξιδιωτικά πρωτόκολλα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κύπρου, το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν άλλες τέσσερις παρόμοιες συναντήσεις, στις οποίες θα αναπτυχθούν ειδικότερα θέματα σχετικά με το τουριστικό προϊόν των δύο χωρών.