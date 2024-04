Το Γραφείο ΕΟΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο καλύτερος οργανισμός τουρισμού για το 2023

Ως ο καλύτερος οργανισμός τουρισμού για το 2023 (Tourist Board Partner of the Year 2023) ψηφίστηκε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας από τα μέλη της βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators – The Specialist Travel Association (Association of Independent Tour Operators / AITO).

Η ΑΙΤΟ απαρτίζεται από τις ανεξάρτητες και εξειδικευμένες τουριστικές εταιρείες της χώρας, που παρέχουν πακέτα διακοπών στο εξωτερικό με έμφαση στην ποιότητα και την προσωπική εξυπηρέτηση.

Η εκδήλωση απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την Πέμπτη 18 Απριλίου, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της AITO – The Specialist Travel Association, με τη συμμετοχή 100 εκπροσώπων της Ένωσης. Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, η οποία παράλληλα εκπροσώπησε τον ΕΟΤ και στις εργασίες της συνέλευσης.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια εξαιρετική συνεργασία με την ΑΙΤΟ, κυρίως στους τομείς της βιωσιμότητας, του networking και των συνεργειών με τα μέλη της Ένωσης. Υπενθυμίζεται ότι, τον Νοέμβριο του 2023, πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Οργανισμού Προβολής Θεσσαλονίκης και του Thessaloniki Convention Bureau (TCB), το ετήσιο συνέδριο της Ένωσης, στο οποίο συμμετείχαν 120 σύνεδροι και ορισμένοι από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους του Ην. Βασιλείου.

Στη φετινή ψηφοφορία, τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Ισπανικός Οργανισμός Τουρισμού Turespaña και την τρίτη ο πορτογαλικός Turismo de Portugal.