Ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί το next big thing - Η πρόταση της Personal Wellness στα ξενοδοχεία

Στον κλάδο του τουρισμού ευεξίας εισέρχεται η Personal Wellness, το πρώτο one stop κέντρο πρόληψης, διατροφής και ευεξίας. Σε συνέντευξή της στο Tornos News, η ιδρύτρια της Personal Wellness, κυρία Άντζελα Καραθανάση υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί το next big thing.

"Η ουσιαστική ευεξία μοιάζει να είναι το απόλυτο ανθρώπινο ζητούμενο και η ενσωμάτωσή της στην τουριστική εμπειρία αποτελεί αναγκαιότητα, και ανοίγει νέους δρόμους στη βιομηχανία του τουρισμού", λέει χαρακτηριστικά η κυρία Καραθανάση.

Διαβάστε αναλυτικά την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, που ακολουθεί....

Κυρία Καραθανάση είστε ο ιθύνων νους και ιδρύτρια της Personal Wellness, του πρώτου one stop κέντρου πρόληψης, διατροφής και ευεξίας, όπως, επιγραμματικά, το παρουσιάζετε. Περιγράψτε μας με λίγα λόγια πώς ιδρύσατε την Personal Wellness, τη φιλοσοφία της, πότε και πού ξεκινήσατε.

Η ίδρυση της Personal Wellness ήταν μια φυσική εξέλιξη των προσωπικών μου εμπειριών και σπουδών στον τομέα της Υγείας & Διατροφής στην Αγγλία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αντιλήφθηκα ένα σημαντικό κενό στον κλάδο της υγείας: την ανάγκη για πρωτοβάθμια πρόληψη, εξατομικευμένη φροντίδα και διατροφική εκπαίδευση. Αυτή η συνειδητοποίηση, σε συνδυασμό με τη δική μου προσωπική διαδρομή προς την ευεξία, με οδήγησε στη δημιουργία της Personal Wellness.

Η φιλοσοφία μας είναι ανθρωποκεντρική και εστιάζει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της υγείας, αναγνωρίζοντας ότι η πραγματική ευεξία επιτυγχάνεται μέσα από την ισορροπία σωματικής κίνησης, σωστής διατροφής, ψυχικής ευεξίας και την καθοδήγηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η Personal Wellness, ως το πρώτο one-stop κέντρο πρόληψης, διατροφής, και ευεξίας που εισήγαγε τον όρο «Scientific Wellness» στην Ελλάδα, αποτελεί τον πραγματικό συνδυασμό ενός 360ο ολοκληρωμένου ταξιδιού, μοναδικό για τον καθένα, προσφέροντας μια πληθώρα υπηρεσιών που στοχεύουν στην κατάκτηση του βέλτιστου εαυτού!

Τώρα, πληροφορούμαστε ότι η Personal Wellness ετοιμάζεται να εισέλθει στο χώρο του τουρισμού ευεξίας. Πώς έχετε σχεδιάσει την είσοδό σας στο χώρο αυτό, που καταγράφει εξαιρετικά υψηλή ανάπτυξη παγκοσμίως;

Η είσοδος μας στον κλάδο του τουρισμού ευεξίας είναι ένα από τα project που ήδη έχουμε ξεκινήσει. Η ευεξία μοιάζει να είναι το απόλυτο ανθρώπινο ζητούμενο και η ενσωμάτωσή της στην τουριστική εμπειρία αποτελεί αναγκαιότητα, και ανοίγει νέους δρόμους στη βιομηχανία του τουρισμού.

Είναι μια στρατηγική κίνηση που αντανακλά την εξέλιξη της αγοράς και τις αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων που ταξιδεύουν με στόχο τη βαθύτερη ευεξία και προσωπική φροντίδα. Η προσέγγισή μας στον τουρισμό ευεξίας βασίζεται στο να προσφέρει προσαρμοσμένες εμπειρίες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε καταλύματος και ολοκληρωμένη προσέγγιση στους επισκέπτες που επιθυμούν να επενδύσουν στην ευεξία τους.

Σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική εμπειρία ευεξίας που ενσωματώνει την σωματική, την ψυχική και την πνευματική υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούμε τις φυσικές ομορφιές, τους πόρους της κάθε περιοχής, την εντοπιότητα των προϊόντων και τα ευεργετικά οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής και δημιουργούμε μια πλήρη εμπειρία που συνδυάζει την απόλαυση της φύσης με τη προαγωγή της υγείας και την επέκταση του προσδόκιμου ζωής.

Ποια είναι η πρότασή σας στα ξενοδοχεία, που ενδιαφέρονται για μια συνεργασία μαζί σας;

Η προσφορά μας προς τα ξενοδοχεία που ενδιαφέρονται για συνεργασία με την Personal Wellness στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ευεξίας για τους επισκέπτες τους, μέσα από δύο κύρια μοντέλα συνεργασίας:

1. Δημιουργία Personal Wellness Clinic εντός του Καταλύματος/Ξενοδοχείου: Προτείνουμε την ενσωμάτωση ενός πλήρους λειτουργικού κέντρου Personal Wellness εντός του χώρου του ξενοδοχείου, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο κέντρο μας. Αυτό σημαίνει πλήρης χαρτογράφηση του βιολογικού προφίλ των επισκεπτών με προηγμένες εργαστηριακές αναλύσεις, coaching διατροφής και εκπαίδευση, σύσταση πρωτοκόλλων ενίσχυσης διατροφής και συνεχόμενη παρακολούθηση.

2. Διοργάνωση Retreats: Σχεδιάζουμε εξατομικευμένα retreats που προσαρμόζονται και συνδυάζονται στις υπηρεσίες που παρέχει ήδη το ξενοδοχείο. Ενσωματώνουμε δραστηριότητες εντός της περιοχής του καταλύματος ή στη φύση, προσαρμογές στο μενού, εργαστηριακές εξετάσεις και παρακολούθηση των συμμετεχόντων μετά το πέρας του retreat. Ο στόχος είναι να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας που θα συμβάλλει στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής κατάστασης των συμμετεχόντων, με μακροπρόθεσμα οφέλη.

Το πρώτο μοντέλο, λειτουργεί σε σταθερή βάση καθώς γίνεται η εξ ολοκλήρου εγκαθίδρυση μιας μικρογραφίας του κέντρου της Personal Wellness, παρέχοντας και συνδυάζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας με αυτά του ξενοδοχείου. Ενώ το δεύτερο μοντέλο λειτουργεί σε εποχιακή βάση καθώς πρόκειται για δημιουργία προγραμμάτων περιορισμένης και προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας και βασίζεται στη θεματική του εκάστοτε retreat, πχ. Healthy Aging, Revitalize, Sleep κ.α

Η Personal Wellness μέσα από μια προσέγγιση ολοκληρωμένη σε επίπεδο υγείας και ευεξίας, μετουσιώνει τον εκάστοτε προορισμό από ένα θέρετρο αναψυχής, στο απόλυτο wellness destination.

Τι ακριβώς αφορά η δημιουργία της Personal Wellness Experience, η οποία στοχεύει μέσω του scientific wellness να πάει τις υπηρεσίες ευεξίας του τουριστικού κλάδου στην επόμενη μέρα;

Με βάση την πρόσφατη έκθεση του Global Wellness Institute: 2023 Health, Happiness, and the Wellness Economy: An Empirical Analysis - Global Wellness Institute η παγκόσμια αγορά τουρισμού ευεξίας αποτιμήθηκε σε 801,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και προβλέπεται να φτάσει τα 1.592,6 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Η οικονομία ευεξίας συσχετίζεται ισχυρά και θετικά με πολλαπλά οφέλη για την υγεία όπως αύξηση του προσδόκιμου ζωής, την βελτίωση της ψυχικής υγείας και των επιπέδων ευτυχίας και την μείωση της θνησιμότητας από μη μεταδιδόμενα νοσήματα.

H Personal Wellness μέσω της εφαρμογής του Scientific Wellness, που παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες υπηρεσίες έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της προληπτικής ιατρικής/διατροφής και του τουρισμού ευεξίας μέσα από καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για αυτό τον σκοπό.

Στόχος μας είναι να καθοδηγήσουμε τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι προσωπικής ευζωίας, αναγνωρίζοντας και μελετώντας τις προσωπικές του ανάγκες και απαντώντας σε αυτές μέσω εξατομικευμένων οδηγιών διατροφής, κίνησης και τρόπου ζωής.

Μετά την πανδημία, η έννοια του “Ευ Ζην” αποτελεί προτεραιότητα για τον ταξιδιώτη. Περιγράψτε μας τις υπηρεσίες, που προσφέρετε ή θα προσφέρετε στον ένοικο του ξενοδοχείου;

Ο τουρισμός ευεξίας και του ευ ζην, αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία πολλών τρισεκατομμυρίων, που αν και ήδη μετρά κάποια χρόνια ζωής, εξακολουθεί να αναπτύσσεται ραγδαία, ειδικά στην post-covid εποχή. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η αύξηση των χρόνιων νοσημάτων σε συνδυασμό με την post covid εποχή, κάνουν ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να φροντίσει τον εαυτό του ολιστικά και ουσιαστικά, στα πλαίσια του λιγοστού αναλογικά χρόνου που διαθέτει για την προσωπική του χαλάρωση και ξεκούραση. Από την άλλη πλευρά η υιοθέτηση ενός πιο ισορροπημένου και υγιεινού τρόπου ζωής φαίνεται να ενδιαφέρει και να απασχολεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Αντιμετωπίζουν το ταξίδι ως μια μοναδική ευκαιρία αυτό-βελτίωσης και ανάταξης τόσο σε επίπεδο συναισθηματικό όσο και σε σωματικό, θέλοντας να κάνουν ένα ψυχοσωματικό reset. Το reset αυτό προσφέρει ένα tailor made customer journey. Aπό την ώρα άφιξης στο ξενοδοχείο/resort, κατά τη διάρκεια της διαμονής του ενοίκου αλλά και αφ' ότου επιστρέψει στην καθημερινότητα του έχουμε μεριμνήσει. Με λίγα λόγια, η πρότασή μας καθιστά έναν τουριστικό προορισμό εξαιρετικά ελκυστικό για ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό κοινό που αποζητά αυθεντικές εμπειρίες αλλά και απαντήσεις σε θέματα που αφορούν συνολικά την υγεία και την ευεξία του.

Η κα Καραθανάση είναι Chief Visionary Officer της Personal Wellness. Έχει Bachelor’s degree in Life Sciences – “Nutrition and Health” από το Roehampton Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και Master of Science – “New Food Product and Business Development” Perrotis College, από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.