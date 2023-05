Ο Έλληνας καθηγητής του Χάρβαρντ που θέλει να καθιερώσει την Ελληνική διατροφή στις ΗΠΑ

«Απώτερος σκοπός μου είναι η χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων ώστε να διαδοθεί η Ελληνική διατροφή στα σχολεία, στους χώρους εργασίας και στα νοσοκομεία των ΗΠΑ» δηλώνει κατηγορηματικά ο Ελληνικής καταγωγής καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Dr. Stefanos N. Kales σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Tornos News, με αφορμή πρόσφατη ομιλία του τους φοιτητές του BCA College στην Αθήνα σχετικά με τον Κρητικό τρόπο ζωής.

O Dr. Kales είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, και Καθηγητής και Διευθυντής Προγράμματος του Occupational Medicine Residency στη σχολή δημόσιας υγείας Harvard T.H. Chan School of Public Health, και μέσα από την ευρεία δραστηριοποίησή του στο χώρο της Ιατρικής και της Δημόσιας Υγείας αποτελεί πρωτοπόρο στην προώθηση της Μεσογειακής/ Ελληνικής διατροφής στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας τα σημαντικά οφέλη της για την ανθρώπινη υγεία.

Παράλληλα, είναι ιδρυτής του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας Υγείας & Ευεξίας, και διοργάνωσε ως επιστημονικός πρόεδρος το συνέδριο Cretan Lifestyle Conference που διεξήχθη με το 2022 στην Κρήτη, με ένα δεύτερο να έχει προγραμματιστεί για τις 13-18 Νοεμβρίου 2023 σε συνεργασία με την GRECOTEL.

Ο Dr. Kales μας μίλησε για καινοτόμους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί η Μεσογειακή/ Ελληνική διατροφή με την εμπειρία των τουριστών στη χώρα μας, για τη διατροφή των σύγχρονων Ελλήνων, για το Ελληνικό φαγητό ως μέσο προσέλκυσης επισκεπτών στη χώρα μας και για πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν τα ξενοδοχεία ώστε να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι και η Ελληνική γαστρονομία και τα οφέλη της...

Τ.Ν. : Από ποιο μέρος της Ελλάδας κατάγεστε και ως Ελληνο-Αμερικανός επιστήμονας πώς αξιολογείτε τις διατροφικές συνήθειες των σύγχρονων Ελλήνων;

Η καταγωγή μου είναι από την Βόρεια Ήπειρο. Οι παππούδες μου και όλο το σοι στην πλευρά του μπαμπά μου, είτε γεννήθηκαν, ή είχαν τις ρίζες από την Λεσνίτσα, ένα Ελληνόφωνο χωριό στα σύνορα απέναντι από το Ελληνικό χωριό- φρούριο, Τσαμάντας.

Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες της σημερινής Ελλάδας, θα πω πρώτα τα θετικά. Στο 2023, ο μεσαίος Έλληνας τρώει πολύ καλυτέρα από τον μεσαίο Αμερικανό. Ο τυπικός Έλληνας καταναλώνει πολύ ελαιόλαδο, περισσότερες σαλάτες, και περισσότερα χόρτα, λαχανικά, όσπρια και φρούτα, και πίνει κρασί με μετρό.

Σε σχέση όμως με την παράδοση των παππούδων μας, ο σύγχρονος μεσαίος Έλληνας τρώει πολύ κρέας και λιγότερα όσπρια και λαδερά. Δεύτερον, καταναλώνει πιο πολύ ζάχαρη και επεξεργασμένα φαγητά. Και οπωσδήποτε, δεν περπατά και δεν ξεκουράζεται όπως ο απλός αγρότης στα μεταπολεμικά χρονιά.

Τ.Ν. Σε ποιες πρωτοβουλίες συμμετέχετε, σε Αμερικανικό ή διεθνές επίπεδο, για την προώθηση της Μεσογειακής διατροφής;

Το 2014, διοργάνωσα το πρωτοποριακό συνέδριο Mediterranean Diet Conference στο Harvard, ενώ το 2017, το εμπειρικό συνέδριο Mediterranean Diet & Health Conference στην Χαλκιδική. Το 2019, έλαβα χρηματοδότηση απο το Radcliffe Institute for Advanced Study (Harvard) για το ερευνητικό σεμινάριο “Mediterranean Diet : Promotion and Dissemination of Healthy Eating”.

Το Μάιο του 2022, συμμετείχα ως επίσημος ομιλητής στο Συμπόσιο της Ποντιφίκιας Ακαδημίας Επιστήμων: “The Art & Science of Olive Oil” που έλαβε χώρα στο Βατικανό. Επίσης, συνδιοργάνωσα και ηγήθηκα ενός συνεδρίου στη Κύπρο με θέμα τη πρόληψη της άνοιας, υπό την αιγίδα του A. G. Leventis Foundation.

Είμαι ιδρυτής του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας Υγείας & Ευεξίας, ενώ διοργάνωσα ως επιστημονικός πρόεδρος το συνέδριο Cretan Lifestyle Conference που διεξήχθη με επιτυχία το 2022 στην Κρήτη. Το δεύτερο συνέδριο Cretan Lifestyle Conference θα γίνει φέτος 13-18 Νοεμβρίου σε συνεργασία με την GRECOTEL.

Έως τώρα έχω λάβει σημαντικό αριθμό χρηματοδοτήσεων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης για τη φιλόδοξη μελέτη παρέμβασης: «Feeding America’s Bravest: Survival Mediterranean Style», η οποία απευθυνόταν σε πυροσβέστες απο τις κεντροδυτικές πολιτείες (ΗΠΑ). Eίμαι και συν-συγγραφέας του "Textbook of Lifestyle Medicine"(Wiley & Sons) το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξία του ελαιόλαδου και του Μεσογειακού τρόπου ζωής ως «Χρυσό Κανόνα» για την υιοθέτηση και διατήρηση υγιεινού τρόπου ζωής.

Ο απώτερος σκοπός μου είναι η χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων, ώστε να διαδοθεί η Ελληνική Διατροφή στα σχολεία, στους χώρους εργασίας, αλλά και στα νοσοκομεία.

Τ.Ν. Ποια είναι τα οφέλη του Κρητικού τρόπου ζωής; Πώς μπορεί να επωφεληθεί ο τουρισμός από αυτόν;

Η παραδοσιακή Κρητική Διατροφή είναι το πιο προσιτό, αποδοτικό και πολύτιμο μέσο που συμβάλλει στη πρόληψη και τον έλεγχο των χρόνιων ασθενειών. Τα οφέλη της περιλαμβάνουν τη μακροζωία, τη μεγαλύτερη ευεξία, τον καλύτερο ύπνο και τη μείωση του κίνδυνου παθήσεων της καρδιάς, καρκίνων, διαβήτη, μεταβολικού συνδρόμου και κατάθλιψης.

Οι καλά πληροφορημένοι καταναλωτές θα προτιμούσαν να βρίσκουν Ελληνικά προϊόντα στα ράφια των σουπερμάρκετ και να ταξιδεύουν στην Ελλάδα ώστε να τα δοκιμάζουν στην πιο αγνή μορφή τους, στον τόπο οπου παράγονται.

Η προσφορά φρέσκων, υγιεινών, βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων αλλά και γνήσιων βιωματικών εμπειριών, αποτελούν το σωστό μονοπάτι σε αυτή την κατεύθυνση και ανταποκρίνονται σε αυτό που θέλει η αγορά.

Τ.Ν. Το φαγητό vegan, vegetarian και άνευ γλουτένης αποτελούν μεγάλες τάσεις στην κατανάλωση τροφίμων. Έχουν πραγματικά οφέλη για τη δημόσια υγεία; Μπορούν να συνδυαστούν με την Κρητική διατροφή; Πώς θα μπορούσαν τα Ελληνικά ξενοδοχεία να ενσωματώσουν τις τάσεις αυτές ώστε να ανταποκριθούν στη ζήτηση;

Η Ελληνική κουζίνα διαθέτει πάρα πολλά σαλατικά, λαδερά και άλλα παραδοσιακά νηστήσιμα φαγητά για φυτοφάγους και Vegan. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τα Ελληνικά ξενοδοχεία, ενώ στην Αμερική οι επιλογές τους περιορίζονται σε τυποποιημένα λουκάνικα και μπέργκερ που περιέχουν πολύ αλάτι και συντηρητικά.

Ο έξυπνος μάγειρας μπορεί να κερδίσει και τους ανθρώπους που αποφεύγουν την γλουτένη. Πριν δυο εβδομάδες που βρέθηκα στην Αθηνά, ο σεφ είχε καταλάβει ότι είχαμε συνάδελφο από την Αμερική που δήλωσε αλλεργία στη γλουτένη. Μέσα σε 20 λεπτά, μας κέρασαν φρέσκες, χειροποίητες χορτόπιτες με φύλλο από ρύζι! Ο φιλοξενούμενος πετούσε από την χαρά που επιτέλους μπορούσε να απολαύσει την πίτα και εμείς εντυπωσιαστήκαμε που η πίτα ήταν τόσο νόστιμη...