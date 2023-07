Τουρισμός | Έρευνα: Oι Ευρωπαίοι επιλέγουν φέτος πιο οικονομικά ταξίδια και εκτός αιχμής- 4η επιλογή η Ελλάδα

Ο αριθμός των Ευρωπαίων που σχεδιάζουν να κάνουν ταξίδια από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2023 μειώθηκε κατά 4% σε σύγκριση με πέρυσι, ωστόσο, το ποσοστό παραμένει υψηλό (69% των ερωτηθέντων).

Αυτό προκύπτει από την 16η έκδοση της μελέτης Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave 16 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC). Η 16η έκδοση περιλαμβάνει δεδομένα που συλλέχθηκαν τον Μάιο του 2023. Η έρευνα πραγματοποιείται σε: Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία, Ισπανία, Πολωνία και Αυστρία.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ευρώπη παραμένει η πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων, με το 59% να σχεδιάζει να κάνει διακοπές εντός της ηπείρου, ενώ το 12% στοχεύει να κάνει ταξίδι εκτός Ευρώπης (αύξηση κατά 3% από το 2022). Εν τω μεταξύ, η δημοτικότητα του εσωτερικού τουρισμού εντός της χώρας των ερωτηθέντων μειώθηκε κατά 6%, με μόλις το 26% των ταξιδιωτών να επιλέγει μια τέτοια διαμονή τους επόμενους μήνες.

Η Ισπανία παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους ταξιδιώτες, με το 8% να προγραμματίζει διακοπές εκεί, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (7%), την Ιταλία (7%), την Ελλάδα (5%) και την Κροατία (5%).

Ωστόσο, οι μεσογειακοί προορισμοί έχουν σημειώσει μείωση 10% ως προς τους επισκέπτες που στοχεύουν να ταξιδέψουν εκεί σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, προορισμοί όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Δανία παρουσιάζουν αύξηση της δημοτικότητας. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στους ταξιδιώτες που αναζητούν λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς και πιο ήπιες θερμοκρασίες.

Οι Αυστριακοί, οι Ελβετοί και οι Γερμανοί ξεχωρίζουν ως οι πιο διστακτικοί στην πρόθεση για ταξίδια τους επόμενους μήνες. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχουν ταξιδιωτικά σχέδια φέτος περιορίζεται σε 45%, 56% και 62% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι Γάλλοι (80%), οι Βέλγοι (79%) και οι Βρετανοί (75%) είναι πιο πρόθυμοι να ταξιδέψουν την ίδια περίοδο.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Miguel Sanz, Πρόεδρος της ETC, δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα οικονομικά προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Ωστόσο, όπως τόνισε, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν τους επόμενους μήνες. "Πολλοί αναζητούν εναλλακτικές ταξιδιωτικές επιλογές, αναζητούν πιο προσιτές εμπειρίες ή σκέφτονται να ταξιδέψουν εκτός εποχής για να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους. Συμβουλεύουμε τους προορισμούς και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αυτές τις τάσεις και να βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να ξεφύγουν από την πεπατημένη και να ταξιδέψουν τους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής».

Άλλα ευρήματα της έρευνας:

Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) των Ευρωπαίων ταξιδιωτών ανησυχεί για τη συνολική αύξηση του κόστους ταξιδιού (αύξηση κατά 6% έναντι του 2022), ενώ το 17% ανησυχεί για την οικονομική κατάστασή τους.

Για να αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα έξοδα ταξιδιού, οι Ευρωπαίοι προσαρμόζουν τις συμπεριφορές τους πριν φτάσουν στον προορισμό τους και κατά την άφιξή τους. Το 17% στοχεύει να ταξιδέψει εκτός εποχής για να έχει καλύτερες τιμές και το 14% σχεδιάζει να κάνει διακοπές σε προορισμούς που θεωρεί πιο προσιτές. Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες αναζητούν επίσης φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια, με το 13% να στοχεύει να κάνει κράτηση πτήσεων νωρίτερα από το συνηθισμένο για να έχει την καλύτερη προσφορά και το 12% να σχεδιάζει να πετάξει με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν επίσης να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στον προορισμό τους σύμφωνα με τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς. Το 17% θα μειώσει τα έξοδα αγορών, το 15% θα αναζητήσει φθηνότερα εστιατόρια και το 15% θα επιλέξει φθηνότερα καταλύματα.

Άλλοι παράγοντες που προκαλούν ανησυχίες στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες είναι ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία (12%), οι υπερπλήρεις τουριστικοί προορισμοί (9%), οι πολιτικές κρατήσεων και ακύρωσης (9%) και οι πιθανές ακραίες καιρικές συνθήκες (8%).

Οι εκδηλώσεις και τα επαγγελματικά ταξίδια ξανακερδίζουν έδαφος

Παρά το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες σχεδιάζουν πολλαπλά ταξίδια, με το 33% να στοχεύει να ταξιδέψει δύο φορές και το 26% τουλάχιστον τρεις φορές αυτό το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Ένα άλλο 30% των ερωτηθέντων σκέφτεται να κάνει μόνο ένα ταξίδι (4% χαμηλότερο από πέρυσι). Όσον αφορά τη διάρκεια, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες (36%) επιλέγουν να περάσουν λιγότερο από μια εβδομάδα (τέσσερις-έξι διανυκτερεύσεις) στον προορισμό τους, ενώ το 27% στοχεύει να μείνει επτά-εννιά νύχτες.

Το ταξίδι σε έναν προορισμό για μια εκδήλωση αυξάνεται σε δημοτικότητα, καθώς το 10% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σχεδιάζει να το κάνει μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2023, από 4% το 2022. Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση 4% στα επαγγελματικά ταξίδια, με 9% των ερωτηθέντων που σκοπεύουν να ξεκινήσουν ένα ταξίδι που σχετίζεται με την εργασία. Παρά τη μείωση κατά 6% από την ίδια περίοδο το 2022, τα ταξίδια για αναψυχή παραμένουν η κορυφαία επιλογή για το 68% των Ευρωπαίων .