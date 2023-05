Μουσείο Ακρόπολης | Έργα τέχνης από γνωστούς σύγχρονους Αμερικανούς καλλιτέχνες

Το Μουσείο Ακρόπολης φιλοξενεί την έκθεση "A More Perfect Union: American Artists and the Currents of Our Time", την οποία οργανώνει η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα σε συνεργασία με το πρόγραμμα Art in Embassies του U.S. State Department.

Η έκθεση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποτελεί μέρος της Democracy Collection του Art in Embassies και περιλαμβάνει έργα τέχνης από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Αμερικανούς καλλιτέχνες, όπως Bruce Nauman, Yoko Ono, Christine Sun Kim, Edward Ruscha και Carrie Mae Weems.

Η έκθεση επικεντρώνεται σε θέματα ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης και άλλων θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας και θα ταξιδέψει σε πολλές πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η συλλογή Democracy Collection υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των The Boeing Company, Ίδρυμα Ford, Ίδρυμα Doris Duke, καθώς και τη στήριξη των United Airlines, Microsoft, AT&T, Salamander Hotels and Resorts, καθώς και πολλών μεμονωμένων φιλάνθρωπων και συλλεκτών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

25 Μαϊου 2023

04 Ιουνίου 2023

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Δευτ. 9 π.μ. - 5 μ.μ.

Τρί. - Πέμ. 9 π.μ. - 8 μ.μ.

Παρ. 9 π.μ. - 10 μ.μ.

Σάβ. - Κυρ. 9 π.μ. - 8 μ.μ.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, ισόγειο Μουσείου Ακρόπολης

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη και απαιτείται η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου από τα Ταμεία Εισιτηρίων του Μουσείου.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά, Αγγλικά