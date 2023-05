Ώπα! Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας My Big Fat Greek Wedding 3 που διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο

Την καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα αποτελεί το σίκουελ της Αμερικανικής κινηματογραφικής παραγωγής My Big Fat Greek Wedding 3, με τα γυρίσματα να έχουν γίνει στην Αθήνα και τα Ελληνικά νησιά αναδεικνύοντας τις ομορφιές της Ελλάδας.

Το τρέιλερ της ταινίας κάνει το γύρο του κόσμου μέσα από το Youtube τις τελευταίες ημέρες, και η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η ομογενής Nia Vardalos, η οποία έγραψε το σενάριο και σκηνοθετεί, έχει κάνει την ταινία ένα παγκόσμιο φαινόμενο, και το τρίτο της σίκουελ παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές σε μια νέα περιπέτεια στην Ελλάδα.

Η οικογένεια Portokalos ταξιδεύει στην Ελλάδα προκειμένου να συναντήσει μέλη της ευρύτερης οικογένειας, σκορπώντας το γέλιο.

Δείτε το τρέιλερ...

