Μπερτ Τουρρίντο: Μια όπερα... αλλιώς

Με μια πρωτότυπη όπερα - περφόρμανς στις αποσκευές τους ταξιδεύουν από την Αμερική οι Kelly Copper και Pavol Liška· το ανατρεπτικό δίδυμο των Nature Theater of Oklahoma που υπογράφει το Burt Turrido: An Opera και αναμένεται να ενθουσιάσει το κοινό της Πειραιώς 260, στις 15 και 16 Ιουνίου.

Με αιχμή το περιβάλλον, την πανδημία και όλα όσα έχουν φέρει τον κόσμο... ανάποδα, οι Copper και Liška δούλεψαν εν μέσω λοκντάουν και κλειστών θεάτρων και δημιούργησαν ένα οπερατικό έργο που εκτυλίσσεται σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο. Κλιματολογικές καταστροφές και γενοκτονίες έχουν αφήσει ελάχιστους ανθρώπους ζωντανούς.

Ποιος είναι ο Μπερτ Τουρίντο;

Τι θ' απογίνουν οι άνθρωποι;

Εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, τραγούδι, χορός, δυνατή country μουσική, πλαισιώνουν την οπερατική αυτή περφόρμανς. Με αναφορές σε εμβληματικά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου της όπερας, όπως «Ο ιπτάμενος Ολλανδός», η ιλαροτραγωδία των Nature Theater of Oklahoma εναλλάσσει με μαεστρία το «υψηλό» με το «χαμηλό» των παραστατικών τεχνών.

Tέσσερα χρόνια μετά Το κυνήγι της ευτυχίας (2018, Πειραιώς 260), με το οποίο ανακάλυψε το ελληνικό κοινό τους Nature Theater of Oklahoma, το σημερινό τους έργο, που έκανε πρεμιέρα το 2021, αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή κορυφαίων οργανισμών, στην οποία συμμετέχει και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ένας άντρας που χάνεται και πνίγεται στη θάλασσα διασώζεται από μια μυστηριώδη και όμορφη γυναίκα, πιθανότατα ένα φάντασμα ή μια γοργόνα, η οποία τον συνοδεύει στο τελευταίο κομμάτι γης που έχει απομείνει. Απογυμνωμένο από βλάστηση και γεμάτο από τα φαντάσματα των προηγούμενων κατοίκων του, το νησί (παλαιότερα γνωστό ως Γροιλανδία) κυβερνάται από ένα δεσποτικό βασιλιά και μια βασίλισσα που ονομάζουν τον ναυαγό τους Μπερτ Τουρίντο, τον κάνουν υπηρέτη και –όταν αυτός αποδεικνύεται πολύ ανίκανος– αιχμάλωτό τους.

Όμως πρόκειται για όπερα, και το δράμα δεν σταματά εδώ. Ακολουθεί μια κατακλυσμιαία καταιγίδα, μια εγκυμοσύνη, ένας φόνος, ένα ερωτικό τρίγωνο, μια εικονική εκτέλεση, μια γέννα, μια εξωγήινη εισβολή και απαγωγή, και... ένα τέλος που δεν θα αποκαλύψουμε εδώ!

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο - Σκηνοθεσία Kelly Copper, Pavol Liška

Μουσική Robert M. Johanson

Σκηνικά - Φωτισμοί Luka Curk

Κοστούμια Anna Sünkel

Δραματουργία για το Künstlerhaus Mousonturm Marcus Dross

Δραματουργία για το Schauspiel Frankfurt Katja Herlemann

Διεύθυνση παραγωγής για το Künstlerhaus Mousonturm Katja Armknecht

Σχεδιασμός ήχου Leon Curk, Daniel Groß

Τεχνικός για σκηνικά και σκηνικά αντικείμενα Hanna Marlene Schnell

Βοηθός σκηνογράφου Nastja Miheljak

Παίζουν Gabel Eiben, Anne Gridley, Robert M. Johanson, Bence Mezei, Kadence Neill

Παραγωγή Nature Theater of Oklahoma (Νέα Υόρκη), Künstlerhaus Mousonturm (Φρανκφούρτη), Schauspiel Frankfurt (Φρανκφούρτη)

Συμπαραγωγή Arctic Arts Festival (Χάρσταντ), Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Espoo City Theatre (Έσποο), HAU Hebbel Am Ufer (Βερολίνο), Kampnagel (Αμβούργο), Wiener Festwochen (Βιέννη), Zürcher Theater Spektakel (Ζυρίχη) and Noorderzon Festival of Performing Arts & Society (Χρόνινγκεν)

Διαχείριση - Διανομή Something Great (Βερολίνο)

Ανάθεση του Φεστιβάλ Frankfurter Positionen 2021, πρωτοβουλία του BHF-Bank Foundation.

Υποστήριξη από το German Federal Cultural Foundation και το Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege, στο πλαίσιο του πρότζεκτ UNLIMITED II, με στόχο την ανάδειξη εξαιρετικών ταλέντων στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες.

*

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 60€ • ΖΩΝΗ Α΄ 50€ • ΖΩΝΗ Β΄ 40€ • ΖΩΝΗ Γ΄ 30€ • ΑΜΕΑ 5€ • ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 25€, 20€, 15€, 10€ • ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 16€, 12€, 8€ • ΑΝΕΡΓΩΝ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr