Νέα μεγάλη τοιχογραφία για το Λιμάνι της Αίγινας από το Λεωνίδα Γιαννακόπουλο και το We Love Aegina

Την Κυριακή 29 Μαΐου στις 11.00, ολοκληρώνεται και αποκαλύπτεται στο κοινό η συμβολική τοιχογραφία «Ο Θησαυρός της Αίγινας» (“The Treasure of Aegina”), που ο διακεκριμένος εικαστικός Λεωνίδας Γιαννακόπουλος σχεδίασε και πρόκειται να εκτελέσει σε μεγάλη κλίμακα στο λιμάνι της Αίγινας. Η πρωτοβουλία της συγκεκριμένης χορηγικής δράσης καθώς και η παραγωγή ανήκουν στον ταξιδιωτικό οδηγό We Love Aegina (weloveaegina.com) και στη δημιουργό του, Ελίνα Αργύρη, στα πλαίσια εορτασμού των 5 χρόνων συνεχούς και συνεπούς προβολής του νησιού σε ένα διεθνές κοινό, ενώ η τοιχογραφία υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα και με την πολύτιμη στήριξη του Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου της Αίγινας. Για το έργο θα μιλήσουν ο Δήμαρχος της Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο καλλιτέχνης, Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, η Ελίνα Αργύρη, ιδιοκτήτρια του We Love Aegina και η Ίρις Κρητικού, ιστορικός τέχνης και εικαστικός σύμβουλος του project.

Στο έργο του Λεωνίδα Γιαννακόπουλου, αποτυπώνεται η Αίγινα με όσα πρεσβεύει και συμβολίζει εδώ και αιώνες.

Κεντρική φιγούρα η νύμφη Αίγινα, η ωραιότερη κόρη από τις είκοσι του ποτάμιου θεού Ασωπού και της Μετώπης. Σύμφωνα με τη μυθολογία, όταν την είδε ο Δίας την ερωτεύτηκε παράφορα και θέλησε να την πάρει μαζί του στο ακατοίκητο τότε νησί που πήρε το όνομά της.

Η όμορφη Αίγινα φορά ως στέμμα στα μαλλιά της τον υπέρλαμπρο Ναό της Αφαίας, ένα από τα σημαντικότερα εμβλήματα του νησιού, ενώ το αυτί της κοσμεί ένα μπουκέτο από ώριμα αιγινήτικα φιστίκια - ο χρυσός καρπός της Αίγινας. Στο λαιμό της φέρει ένα περιδέραιο με το πρώτο αργυρό ελληνικό νόμισμα που κόπηκε στην Αίγινας κατά τον 7ο αιώνα π.Χ., τη Χελώνη, μία ένδειξη του καθοριστικού ρόλου που διαδραμάτισε το νησί μας από την αρχαιότητα.

Τα χρώματα που πλαισιώνουν το τοπίο, γαλανό και λευκό, συμβολίζουν τη θάλασσα αλλά και τη γλυκιά ώρα εκείνη της ημέρας όπου δεν ξεχωρίζεις αν είναι δειλινό ή χαραυγή. Το κανόνι στα μαλλιά της, το παλαιού τύπου πολεμικό πλοίο και ο Πύργος του Μαρκέλλου υμνούν τη μεγάλη και ένδοξη ιστορία της, ενώ ο φάρος συμβολίζει το λιμάνι της που εδώ και χιλιάδες χρόνια καλωσορίζει τον κόσμο και περιμένει και πάλι να υποδεχθεί με θέρμη τις επόμενες γενιές επισκεπτών.

Η ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού, με αφορμή το έργο του Λεωνίδα Γιαννακόπουλου, σημειώνει: «Το έργο του Λεωνίδα Γιαννακόπουλου, εξαιρετικά πυκνό σε ιστορίες και σύμβολα, χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από υψηλή αισθητική.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι με ελάχιστα αφηγηματικά μέσα, η τελική εικόνα ενσωματώνει την Αιγινήτικη μυθολογία και ιστορία στο σύνολό τους: η προσωποποιημένη με τον τρόπο των Ρωμαίων και των Βυζαντινών νύμφη κόρη του Αιακού και ο ναός της Αφαίας ως κορώνα στην κεφαλή της, το αρχαίο νόμισμα της Χελώνης κομμένο σε μια εποχή όπου η Αίγινα υπήρξε ισχυρότατη δύναμη, το κανόνι και το καράβι, ο ενετικός και μετέπειτα σημείο συνάντησης των Φιλικών Πύργος Μαρκέλλου, το Φανάρι του Μπούζα αλλά και η νεώτερη φιστικιά, αφηγούνται με εικόνες το εκχύλισμα ενός μικρού νησιού με εξαιρετική προσωπικότητα.

Παράλληλα, η επιλογή των χρωμάτων με τις χαμηλές εντάσεις, η μείξη του γαλανού με το αχνοπράσινο και το φαιό στη λιτή παλέτα όπου όλα εναρμονίζονται στους τόνους των μπλε, αντανακλά το μοναδικό φως και τα πρωτογενή συστατικά ενός νησιού που αγαπήθηκε και κατοικήθηκε από τους σπουδαιότερους εικαστικούς του τόπου μας.

Ο ίδιος ο Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, σημειώνει με αφορμή το έργο του: «Πάντα είναι πρόκληση αλλά και μεγάλη ευχαρίστηση να μεταφέρεις σε μεγάλη κλίμακα ένα σχέδιο σαν τη συγκεκριμένη σύνθεση. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες αλλά και διαφορετικές λύσεις σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Συνήθως και ανάλογα με το μέγεθος του έργου τα περισσότερα προβλήματα έχουν να κάνουν με τα καιρικά φαινόμενα και τη σωματική κούραση. Το δημόσιο έργο γενικότερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, γιατί πέρα από το ότι έχει τη δύναμη να μεταφέρει ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα μαζικά και ακαριαία, είναι και η πιο άμεση επαφή που έχει ο άνθρωπος με την τέχνη. Ζει την τέχνη στην καθημερινότητα του καθώς την συναντά αναπάντεχα μόλις βρεθεί έξω από το σπίτι του».

«Τα τελευταία 20 χρόνια παγκοσμίως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της δημόσιας τέχνης έχει να κάνει με την street art και τη ζωγραφική επέμβαση σε μεγάλη κλίμακα. Έχοντας συνεργαστεί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνειδητοποιώ ότι η τοιχογραφία ως μορφή τέχνης στο δημόσιο χώρο αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη προσοχή και ζήτηση καθώς έχει την δύναμη να αναμορφώνει ριζικά και να ανανεώνει αισθητικά σημεία μέσα στο περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος. Η Κοινωνία στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως, δείχνει να αγκαλιάζει όλο και περισσότερο μια τέχνη που κατά παράδοση γεννιέται και αναγεννιέται από τον πυρήνα του κοινωνικού ιστού. Εύχομαι το νέο έργο που πρόκειται πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί στην Αίγινα, να δίνει ένα δροσερό καλωσόρισμα και ακόμη, μία ωραία ανάμνηση στους θεατές που θα το συναντούν».

Ο Δήμαρχος της Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαιρέτισε την πρωτοβουλία δηλώνοντας σχετικά: «Ευχαριστούμε το We Love Aegina για την εικαστική αυτή δράση την οποία καλωσορίζουμε και επικροτούμε. Το έργο του Λεωνίδα Γιαννακόπουλου περνάει μηνύματα προτείνοντας στους επισκέπτες της Αίγινας να γνωρίσουν τις αρχαιολογικές, ιστορικές και πολιτιστικές ομορφιές του νησιού μας. Περιμένουμε όλους σας, γνωστούς, φίλους και επισκέπτες της Αίγινας, να σας υποδεχθούμε με χαρά στο νησί μας».

Η Ελίνα Αργύρη, δημιουργός του We Love Aegina αναφερόμενη στη δράση, τόνισε: «Ευχαριστώ όλους όσοι υποστήριξαν την ιδέα αυτή και το Λεωνίδα που αποτύπωσε συμβολικά με τόσο ξεχωριστό τρόπο τον πλούτο που κρύβει το νησί μας. Εύχομαι το έργο αυτό να κινητοποιήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Αίγινα προ(σ)καλώντας τον κόσμο να την εξερευνήσει σε μεγαλύτερο βάθος και να αποκαλύψει πολλούς ακόμα από τους θησαυρούς της».

Ο Λεωνίδας Γιαννακόπουλος γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το 1983. Αποφοίτησε το 2011 από την Α.Σ.Κ.Τ της Αθήνας με πτυχίο χαρακτικής. Μεγάλωσε, ζει κι εργάζεται στην Αθήνα.

Πρωτοβουλία και παραγωγή του ταξιδιωτικού οδηγού για την Αίγινα weloveaegina.com

Στο We Love Aegina όραμά μας είναι να αναδείξουμε την αληθινή ομορφιά της Αίγινας κάνοντας γνωστό τον πλούτο των επιλογών που προσφέρει το νησί ως ταξιδιωτικός προορισμός. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένη πληροφορία, δοκιμασμένες προτάσεις και ιδέες για κάθε τύπο ταξιδιώτη που φτάνει στην Αίγινα όχι μόνο για τα πιο γνωστά αξιοθέατα του νησιού αλλά και για τα πιο κρυμμένα μυστικά του.