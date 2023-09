Εκατομμύρια άνθρωποι θα εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέχρι το 2050 εξαιτίας της κλιματικής κρίσης

Βασικό πυλώνα του Athens Democracy Forum το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου αποτελεί το καίριο ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί η ενότητα «Rethinking Climate: Flight and Fight», η οποία εστιάζει στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη ζωή των ανθρώπων από χώρες και περιοχές, όπου οι υποδομές είναι ελάχιστες ή ακόμα και ανύπαρκτες.

Το 11ο Athens Democracy Forum θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Οι ομιλητές της εν λόγω ενότητας είναι οι: Fatou Jeng, Ιδρύτρια του «Clean Earth Gambia», Ειδικός σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής, γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών, Michael P. Nash, Καλλιτέχνης και Σκηνοθέτης και η Biljana Radonjic Ker Lindsay, Associate Director, Access to Skills and Employment, EBRD. Η συζήτηση θα διεξαχθεί υπό τον συντονισμό της Liz Alderman, Επικεφαλής Ανταποκρίτρια για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα, των New York Times.

Πώς οι αναπτυγμένες χώρες θα μπορέσουν να αποτρέψουν την καταστροφή;

Σύμφωνα με τη World Bank, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέχρι το 2050 λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι κάτοικοι των αναπτυσσόμενων χωρών είναι 4 φορές πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, όπως αναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ποια μέτρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην επέλαση της κλιματικής κρίσης;

Η συζήτηση, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου στις 11:20 π.μ., θα πραγματοποιηθεί με την συμβολή του κοινού στο οποίο θα συμμετέχουν πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της νεολαίας.

Tο Φόρουμ υποστηρίζεται από: Microsoft, Climate Democracy Initiative, Arizona State University, Google, Taejae Future Consensus Institute, Taejae University, Council of Europe, Council of Europe , EBRD, Libra Philanthropies, Lamda Development, Costa Navarino, National Bank of Greece, Athens Development & Destination Management Agency, Cosmote, Aegean Airlines, Grand Bretagne Hotel, Berggruen Institute, Capital Product Partners, Club de Madrid, Tsomokos Communications, Kathimerini, The American College of Greece and the Global Liberal Arts Alliance.



Σχετικά με το Democracy & Culture Foundation

Το Democracy & Culture Foundation ιδρύθηκε το 2019. Αποστολή του είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της βελτίωσης της ποιότητας της διακυβέρνησης. Φιλοδοξεί να καταστεί η κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα προαγωγής διαλόγου και εξεύρεσης λύσεων για ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της δημοκρατίας και του πολιτισμού.

Οι δύο σημαντικότερες εκδηλώσεις που υλοποιεί κάθε χρόνο, το Athens Democracy Forum —που διοργανώνεται σε συνεργασία με τους δημοσιογράφους των New York Times —και το Art for Tomorrow, έχουν ως στόχο τη διασύνδεση και την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε διακεκριμένες προσωπικότητες και νέες φωνές για την υποστήριξη της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Το Ίδρυμα σχεδιάζει και υλοποιεί επίσης σειρά πρωτοβουλιών σε όλο τον κόσμο με τους εταίρους του, μεταξύ αυτών το Teens for Democracy και το Building Blocks for Democracy.