Ταξιδιωτικά πακέτα για Ελλάδα προσφέρουν 2 μεγάλα τουριστικά γραφεία στην Ιαπωνία

Το HIS, ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία στην Ιαπωνία, το οποίο προσφέρει συνολικά τρία ταξιδιωτικά πακέτα για την Ελλάδα, διοργάνωσε εκδήλωση στην πόλη Ναγκόγια, την οποία επισκέφθηκαν περίπου 1.500 άτομα, κατά μέσο όρο ηλικίας μεταξύ 30 και 70 ετών, κυρίως οικογένειες.

Η Ελλάδα συμμετείχε μέσω του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Τόκιο, στο περίπτερο του European Travel Commission (ETC). Στο περίπτερο του ETC, το οποίο επισκέφθηκαν γύρω στα 300 άτομα, διανεμήθηκε έντυπο υλικό του ΕΟΤ και τουριστικών γραφείων άλλων χωρών (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τσεχία, Φινλανδία, Χώρες Βαλτικής), καθώς και κάποια διαφημιστικά δώρα όπως, πάνινες τσάντες (Ιταλία), αυτοκόλλητα και στυλό (Φινλανδία), ετικέτα αποσκευών (Ισπανία). Παράλληλα, υπήρχε διαδραστικό παιχνίδι με το οποίο οι επισκέπτες μπορούσαν να επιλέξουν την ευρωπαϊκή χώρα που θα ήθελαν να επισκεφθούν, είτε μέσω Instagram, είτε τοποθετώντας αντίστοιχα μία πινέζα στον χάρτη που υπήρχε στο περίπτερο του ETC.

Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί παρουσίαση των τουριστικών πακέτων που προσφέρει για την Ελλάδα άλλο ένα μεγάλο ταξιδιωτικό γραφείο της Ιαπωνίας, το Hankyu Travel. Το Hankyu Travel προσφέρει συνολικά πέντε πακέτα, διάρκειας 8 έως 12 ημερών, με προορισμό είτε αποκλειστικά την Ελλάδα, είτε συνδυασμό χωρών (1. Ελλάδα και Τουρκία, 2. Ελλάδα, Κροατία και Μαυροβούνιο). Όπως αναφέρθηκε υπάρχει συνεχής αύξηση της ζήτησης του πακέτου που αφορά αποκλειστικά στην Ελλάδα (9 ημέρες, Αθήνα, Σαντορίνη Μύκονος, Δελφοί, Μετέωρα).

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Τόκιο.