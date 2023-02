Κινεζικός τουρισμός: Εκτόξευση των διεθνών ταξιδιών μέχρι το 2030 – Δεν τους ικανοποιούν πια τα ομαδικά tour

Τα 228 εκατ. θα φτάσουν τα ταξίδια των Κινέζων τουριστών στο εξωτερικό το 2030, έναντι 170 εκατ. το 2019, και το ορόσημο των 200 εκατ. ετήσιων διασυνοριακών μετακινήσεών τους από την Κίνα αναμένεται να επιτευχθεί το 2028.

Αυτές είναι οι εκτιμήσεις της έκθεσης «The China Outbound Tourism Handbook 2023: 88 Practical Ways to Prepare for the New Wave of Chinese Visitors» που συνέταξαν οι Wolfgang Georg Arlt και Gary Bowerman, και αναλύει πώς θα διαμορφωθούν οι προτιμήσεις των Κινέζων στα ταξίδια τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λιγότεροι από το 10% των Κινέζων ταξιδιωτών εξωτερικού σχεδίαζαν να κάνουν ομαδικό ταξίδι. Η αγορά μαζικών πακέτων ομαδικών διακοπών είναι η δημοφιλέστερη για τους Κινέζους τουρίστες, ωστόσο θεωρούνται όλο και περισσότερο ελλιπείς σε εμπειρίες και στυλ. Οι ημι-οργανωμένες ομαδικές διακοπές, προσαρμοσμένες ανάλογα με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, θα γίνουν η πιο σημαντική μορφή ταξιδιωτικού μοντέλου για αυτούς.

Η ζήτηση για ομαδικά ταξίδια αναμένεται να μειωθεί. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι Κινέζοι που ταξιδεύουν για πρώτη φορά και προέρχονται από μικρότερες πόλεις της Κίνας ενδέχεται να συνεχίσουν να τροφοδοτούν το φθηνό μαζικό κομμάτι της αγοράς οργανωμένων πακέτων, όμως για τους περισσότερους προορισμούς και παρόχους υπηρεσιών αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά κέρδη.

Η πανδημία έχει αναδείξει τη ζωτικότητα της ελευθερίας του ταξιδιωτικού σχεδιασμού και της εξερεύνησης προορισμών μέσα από μια προσωπική θέαση. Περισσότεροι Κινέζοι ταξιδιώτες θα αναζητήσουν την ευελιξία να αναθεωρούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν ζήτησης και να δημιουργούν πρόσθετες δραστηριότητες ενώ βρίσκονται στον προορισμό, τις οποίες δεν μπορούν να προσφέρουν οι ομαδικές εκδρομές.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι προορισμοί σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να επανεξετάσουν ξεπερασμένες προκταλήψεις για τη συγκεκριμένη αγορά ταξιδιωτών και να λάβουν υπόψη τους την αυξανόμενη τάση για ημι-οργανωμένα ταξίδια, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα γίνουν πιο σημαντικά από τα πακέτα διακοπών. Τέτοια ταξίδια οργανώνονται από τους τουρ οπερέιτορ, αλλά και του ΟΤΑ, αλλά είναι προσαρμοσμένα στις επιθυμίες των πελατών.

Σήμερα, 6 Φεβρουαρίου, ξεκινά η δεύτερη φάση ανάκαμψης του εξερχόμενου τουρισμού της Κίνας, με την έναρξη ομαδικών ταξιδιών σε 20 χώρες του εξωτερικού (Καμπότζη, Ινδονησία, Λάος, Μαλαισία, Μαλδίβες, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη, Νέα Ζηλανδία, Φίτζι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτος, Κένυα, Νότια Αφρική, Ρωσία, Ελβετία, Ουγγαρία, Κούβα και Αργεντινή).

Οι πωλήσεις των ταξιδιωτικών πακέτων για ομαδικές διακοπές ανεστάλησαν από την Κινεζική κυβέρνηση στις 24 Ιανουαρίου του 2020 όταν ξεκινούσαν οι προετοιμασίες για το κλείσιμο των συνόρων λόγω COVID.