On the Beach: Η Ελλάδα στους 5 top προορισμούς των Βρετανών για ηλιόλουστες χειμερινές διακοπές - Στροφή στα all inclusive

Στους πέντε κορυφαίους ηλιόλουστους προορισμούς χειμερινών διακοπών συγκαταλέγεται η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία κρατήσων οργανωμένων διακοπών που παρουσιάζει η βρετανική On the Beach στο πλαίσιο της έκθεσής της «Big Winter Sun».

Ειδικότερα, η Ελλάδα συγκεντρώνει μερίδιο 6,9% στο σύνολο των κρατήσεων για τη χειμερινή περίοδο, πρώτη αναδεικνύεται η Ισπανία (Κανάρια 40%, ενδοχώρα 17,2% και Βαλεαρίδες 8,5%), ενώ ακολουθεί στην τέταρτη θέση προορισμών η Τουρκία (6,9%), στην έκτη η Πορτογαλία (4,9%), στην έβδομη η Αίγυπτος (3,8%), στην όγδοη η Κύπρος (3,8%), στην ένατη η Μάλτα (2,5%) και στη δέκατη το Μαρόκο (2,1%).

Η άνοδος της Τουρκίας είναι αξιοσημείωτη έπειτα από σημαντική αύξηση της ζήτησης για αυτήν και οι έρευνες της On the Beach εντόπισαν ότι πάνω από τους μισούς Βρετανούς είτε έχουν ήδη επισκεφθεί την Τουρκία, είτε σκοπεύουν να το κάνουν το 2023.

Η Μάλτα ήταν ο κορυφαίος προορισμός της έκθεσης της On the Beach αναφορικά με το μέσο κόστος για επτά διανυκτερεύσεις σε all inclusive (282,57 λίρες) και ακολούθησαν οι Βαλεαρίδες (294,89 λίρες), η Ισπανική ενδοχώρα (305,93 λίρες), το Μαρόκο (311,69 λίρες) και η Πορτογαλία (355,03 λίρες).

All inclusive αλλά και περισσότερα πεντάστερα

Σύμφωνα με την έκθεση, πάνω από τους μισούς ταξιδιώτες που επιδιώκουν ηλιόλουστες διακοπές αυτό το χειμώνα (57%) ταξιδεύουν με το κόνσεπτ all inclusive, αυξημένοι κατά 8% έναντι των αντίστοιχων επιπέδων του 2019, ενδεικτικό της τάσης για αναζήτηση value for money.

Επιπλέον, παράλληλα με την τάση προς τα all inclusive η οποία μετατρέπεται προοδευτικά σε κανόνα, καταγράφεται και αύξηση στον αριθμό των ταξιδιωτών που κάνουν κράτηση για ξενοδοχεία υψηλότερης κατηγορίας. Η εταιρία καταγράφει αύξηση 20% στις κρατήσεις για πεντάστερες επιλογές διαμονής σε σύγκριση με τα επίπεδα 2019.