Ποιες είναι οι κύριες ανερχόμενες μεσογειακές γεύσεις για τους Αμερικάνους

Η εταιρεία ερευνών αγοράς IRI - NPD με έδρα το Σικάγο διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «The Shifting Market for Complete Food – And What to Expect Next», όπου παρουσιάστηκε η ομότιτλη έρευνα αγοράς για τις αλλαγές στη ζήτηση τροφίμων και ποτών, για την επίδραση του πληθωρισμού στην κατανάλωση τροφίμων και ποτών και για τις εκτιμήσεις για το 2023.

Ως κυρίαρχη τάση αναδεικνύεται η κατανάλωση των βασικών γευμάτων και ποτών στο σπίτι (μεταβολή 2019-22 9,7%) αντί για έξω (-6,4%). Η τάση ενδυναμώνεται και από την ενίσχυση της τηλεργασίας ως μοντέλου εργασίας. Επίσης, αναδεικνύεται η ευκολία και ταχύτητα στην προετοιμασία του γεύματος, χωρίς συμβιβασμό στη γευστικότητα και απόλαυση. Ως τάση καταγράφεται η προσπάθεια ενίσχυσης του ανοσοποιητικού και υγείας του πεπτικού συστήματος (προϊόντα που περιέχουν ενεργές ή ζωντανές καλλιέργειες, βότανα, μέλι, λάδι CBD). Επίσης, κερδίζει έδαφος η μεσογειακή κουζίνα. Παράλληλα παρατηρείται άνοδος των λειτουργικών ποτών καθώς και των premium έτοιμων γευμάτων, μεταξύ των οποίων και τα ιχθυηρά.

Να σημειωθεί ότι το κόστος του φαγητού στο σπίτι αυξήθηκε κατά 13,1% τον Ιούλιο, ωστόσο η τιμή του φαγητού έξω είναι 3,5 φορές υψηλότερη, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η ανοδική τάση της εστίασης και να στραφούν οι καταναλωτές σε φθηνά εστιατόρια.

Επιπλέον, καταγράφεται απομάκρυνση από τα premium προϊόντα, τα οποία ως τώρα πολλοί καταναλωτές αγόραζαν χάρη στην λήψη της κυβερνητικής οικονομικής ενίσχυσης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται επανεστίαση στα βασικά είδη διατροφής, προτιμώνται τα private labels ή προϊόντα σε προσφορά, περιορίζεται η σπατάλη φαγητού και η ζήτηση ανακατευθύνεται προς τα φθηνότερα προμηθευτικά κανάλια, είτε φυσικά καταστήματα, είτε ηλεκτρονικά. Τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, αλλά και στα νοικοκυριά με μεσαίο εισόδημα, που στήριξαν τη ζήτηση κατά το 2021.

Για το 2023 υπάρχει πληθώρα μακροοικονομικών σεναρίων, ωστόσο πιο πιθανή είναι η όξυνση της ευαισθησίας του καταναλωτή στις τιμές, η συγκράτηση του προϋπολογισμού των νοικοκυριών για φαγητό και η κατανάλωση στο σπίτι. Ως προς την εστίαση, η πορεία της αναμένεται να παραμείνει επίπεδη, με ενδεχόμενη κάποια ελάχιστη άνοδο.

Η ζήτηση για νέες γευστικές εμπειρίες ξεκινάει από τα εστιατόρια. Οι κύριες ανερχόμενες μεσογειακές γεύσεις είναι τα καρυκεύματα για φαλάφελ (643%), το χούμους (60%) και το ταχίνι (72%).

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Σικάγο.