Ευρωπαϊκός τουρισμός/ ΕΤC: Η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς διακοπών για το 2022 – Το 52% προτιμά ξενοδοχείο

H Eλλάδα είναι ο τέταρτος δημοφιλέστερος προορισμός των Ευρωπαίων για το επόμενό τους ταξίδι στο εξωτερικό, συγκεντρώνοντας μερίδιο 6,6% στις προτιμήσεις, μετά την Ισπανία (10,2%), τη Γαλλία (10,1%) και την Ιταλία (9,6%).

Αυτό προκύπτει από την έρευνα «Monitoring Sentiment For Domestic And Intra-European Travel» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Tαξιδίων, ETC, που διεξήχθη σε δείγμα 4.463 ευρωπαίων ταξιδιωτών.

Ειδικότερα,

-η χώρα μας είναι η τέταρτη δημοφιλέστερη επιλογή προορισμού των Γερμανών συγκεντρώνοντας μερίδιο προτιμήσεων 8%, μετά την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία

-τέταρτη επιλογή των Βρετανών με μερίδιο 7%, μετά την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

-Τρίτη επιλογή των Γάλλων με μερίδιο 9%, μετά την Ιταλία και την Ισπανία.

-Τρίτη επιλογή των Ιταλών με μερίδιο 9%, μετά τη Γαλλία και την Ισπανία

-Τρίτη επιλογή των Πολωνών με μερίδιο 8%, μετά την Κροατία και την Ιταλία και

-Πέμπτη επιλογή των Αυστριακών με μερίδιο 4% μετά την Ιταλία, την Κροατία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι...

-Ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ταξιδιών έχουν γίνει η βασικότερη ανησυχία των Ευρωπαίων ταξιδιωτών.

-Το 73% των Ευρωπαίων σκοπεύουν να κάνουν διακοπές κατά την περίοδο από τον Ιούνιο έως το Νοέμβριο του 2022, εκ των οποίων το 60% θα ταξιδέψουν περισσότερες από μία φορές.

-Το 84% θα ταξιδέψουν κατά την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος, με βασικό ενδιαφέρον για Μεσογειακούς προορισμούς.

-Το 38% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να ταξιδέψουν δύο φορές, ενώ το 20% θα κάνουν περισσότερα από τρία ταξίδια.

-Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν επηρέασε τα σχέδια διακοπών του 44% των Ευρωπαίων, ενώ προκάλεσε αλλαγές στα αρχικά ταξιδιωτικά σχέδια του 31% και ακύρωση του ταξιδιού για το 4%.

-Πάνω από το ένα τρίτο των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι τα ταξιδιωτικά τους σχέδια παραμένουν ανεπηρέαστα από τον κορωνοϊό, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από τον Αύγουστο του 2020.

-Οι πιο δημοφιλείς μορφές διακοπών των Ευρωπαίων για το καλοκαίρι του 2022 είναι οι Ήλιος-Θάλασσα (22%), Φύση-Ύπαιθρος (15%) και City Break (15%)

-Ο χρόνος στην ύπαιθρο, και στην απόλαυση γραφικών ευρωπαϊκών τοπίων (19%), η ενσωμάτωση στον τρόπο ζωής του προορισμού (16%) και η απόκτηση γνώσεων της τοπικής γαστρονομίας (16%) είναι οι πιο πολυπόθητες εμπειρίες διακοπών που αποζητούν από το επόμενο ταξίδι τους οι Ευρωπαίοι.

-Το 39% θα κάνουν οικογενειακές διακοπές μέσα στο ερχόμενο εξάμηνο και το 37% θα ταξιδέψουν με τον/τη σύντροφο.

-Το 47% θα κάνουν αεροπορικό ταξίδι στον επόμενο προορισμό διακοπών και το 38% θα ταξιδέψουν οδικώς.

-Οι διακοπές 4-6 διανυκτερεύσεων είναι οι δημοφιλέστερες (34%) και ακολουθούν οι 7-9 διανυκτερεύσεις (27%). Το 31% των ερωτηθέντων σκοπεύει να δαπανήσει 500-1.000 ευρώ το άτομο στο επόμενο ταξίδι.

-Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους (52%) προτιμούν διαμονή σε ξενοδοχείο, ενώ το ενδιαφέρον για βραχυχρόνιες μισθώσεις (15%) είναι ελάχιστα αυξημένο έναντι του καλοκαιριού του 2021 (13%).