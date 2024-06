Το Utopia of the Seas εντάσσεται επίσημα στον στόλο της Royal Caribbean

Η Royal Caribbean International καλωσόρισε επίσημα το επόμενο ορόσημο για τις απόλυτες οικογενειακές διακοπές: το Utopia of the Seas. Μια γιορτή, όπως ταιριάζει στις απόλυτες σύντομες αποδράσεις, πραγματοποιήθηκε στο Saint-Nazaire της Γαλλίας, κατά την οποία το ναυπηγείο Chantiers de l' Atlantique παρέδωσε στη Royal Caribbean τα κλειδιά του Utopia μόλις πέντε Σαββατοκύριακα πριν από την πρώτη του κρουαζιέρα τον Ιούλιο από το Port Canaveral (Ορλάντο) της Φλόριντα.

Τα δύο χρόνια κατασκευής του νέου ορόσημου διακοπών ολοκληρώθηκαν με την παράδοση του πλοίου όπου πάνω από 1,600 μέλη του πληρώματος και εργάτες συγκεντρώθηκαν στο χαρακτηριστικό Aquatheater για να σηματοδοτήσουν τη στιγμή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Royal Caribbean, Jason Liberty, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean International, Michael Bayley και ο Γενικός Διευθυντής του Chantiers de l'Atlantique, Laurent Castaing, φιλοξένησαν το πρώτο πάρτι του Utopia για να τιμήσουν τα επιτεύγματα των ναυπηγών, σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων και πολλών άλλων.

«Η παράδοση του Utopia of the Seas είναι ένα απίστευτα σημαντικό γεγονός, καθώς σηματοδοτεί μια ακόμη εξέλιξη των ανατρεπτικών πλοίων μας και την αποστολή μας να δημιουργήσουμε τις καλύτερες εμπειρίες διακοπών με υπευθυνότητα», δήλωσε ο Jason Liberty, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Royal Caribbean. «Από τις απόλυτες διακοπές για κάθε ηλικία με το ντεμπούτο του Icon of the Seas νωρίτερα φέτος, έως την απόλυτη απόδραση του Σαββατοκύριακου με το Utopia of the Seas, επικεντρωνόμαστε στο να προσφέρουμε ποικιλία διακοπών και πολύτιμες αναμνήσεις στους καλεσμένους μας».

Στις εβδομάδες πριν το ντεμπούτο του στις 19 Ιουλίου, το Utopia θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ ενώ οι ομάδες της Royal Caribbean θα βάζουν τις τελευταίες πινελιές στην ολοκλήρωση του πλοίου. Το νεότερο πλοίο στην κατηγορία των αρχικών gamechangers – της Oasis Class – θα είναι το πρώτο στο είδος του που τα Σαββατοκύριακα θα κάνει 3- νύχτες και μέσα στην εβδομάδα 4- νύχτες αποδράσεις. Με περισσότερα από 40 σημεία για φαγητό, ποτό και διασκέδαση∙ περισσότερες πισίνες από τις μέρες της κρουαζιέρας∙ περισσότερους τρόπους για να χαλαρώσει κανείς ή να ανεβάσει την αδρεναλίνη του ∙ και ακόμη περισσότερα στο Perfect Day at CocoCay – το ιδιωτικό νησί της Royal Caribbean στις Μπαχάμες – το σίγουρο είναι ότι όλοι θα γεμίσουν ενέργεια τα Σαββατοκύριακά τους και την κάθε ημέρα της εβδομάδας.

«Με την παράδοση του Utopia of the Seas, πήραμε τα κλειδιά για το απόλυτο Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Michael Bayley, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Caribbean International. «Αυτές είναι οι σύντομες διακοπές που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσετε εκπληκτικές αναμνήσεις σε μια 3-νυχτη ή 4-νυχτη απόδραση. Οι παραθεριστές ζητούν η κάθε στιγμή να αξίζει τον κόπο και ο ασύγκριτος συνδυασμός Utopia και Perfect Day at CocoCay θα το προσφέρει αυτό. Είμαστε περήφανοι και ενθουσιασμένοι που σύντομα το Utopia θα κάνει το συναρπαστικό του ντεμπούτο !»

Οι φίλοι και οι οικογένειες που γιορτάζουν οποιαδήποτε περίσταση ή απλώς επιθυμούν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, έχουν στη διάθεσή τους ποικίλους τρόπους για να περάσουν συναρπαστικά το Σαββατοκύριακό τους. Μερικά από τα highlights περιλαμβάνουν :

Chill and Thrill

· Pool days για κάθε διάθεση – Πέντε πισίνες μεταξύ αυτών και μια μόνο για ενήλικες, τρία Lime & Coconut bars, τρεις νεροτσουλήθρες The Perfect Storm και

και αρκετά σημεία για σνακς, όπως το Spare Tire - η καντίνα δίπλα στην πισίνα.

Κρυμμένα πιο πέρα είναι το Solarium με την πισίνα των ενηλίκων και το Suite Sun Deck που προσφέρουν ηρεμία και χαλάρωση.

· The Ultimate Abyss – Η μεγαλύτερη τσουλήθρα εν πλω με μήκος 79 μέτρα. Όσοι αναζητούν την περιπέτεια θα «βουτήξουν» 10 καταστρώματα κάτω περνώντας μέσα από εντυπωσιακές στροφές με τα νέα zoom booster rollers .

· Perfect Day at CocoCay – Το ιδιωτικό νησί προσφέρει τα πάντα και ακόμη περισσότερα∙ όπως την νέα Hideaway Beach που προορίζεται μόνο για ενήλικες και διαθέτει ιδιωτική παραλία, πισίνες, live DJs κ.ά, ή τις 14 εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες και τη μεγαλύτερη πισίνα γλυκού νερού στην Καραϊβική.

Εστιατόρια

· Royal Railway – Utopia Station – Οι ταξιδιώτες μπορούν να προσθέσουν ένα ακόμα προορισμό στην απόδρασή τους με τις περισσότερες από 20 επιλογές για γεύμα επάνω στο πλοίο, ενώ προστίθεται μια νέα και μοναδική εμπειρία.

Από την Άγρια Δύση μέχρι τους πιο μακρινούς προορισμούς, το νέο εστιατόριο συνδυάζει την περιπέτεια, τα γεύματα και την τεχνολογία για να μεταφέρει τους ταξιδιώτες με «τρένο» σε οποιοδήποτε τόπο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

· Izumi – το Izumi in the Park pickup window κάνει την εμφάνισή του στα πλοία της κατηγορίας Oasis προσφέροντας sushi, Ιαπωνικό street food και άλλα. Δίπλα του βρίσκεται το εστιατόριο Izumi, στη νέα του τοποθεσία στο Central Park, όπου ο chef καθοδηγεί τους επισκέπτες σε μια εμπειρία omakase πολλών πιάτων, ενώ το εστιατόριο διαθέτει περισσότερα τραπέζια teppanyaki και υπάρχει η δυνατότητα να γευματίσει κανείς στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου.

· Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar – Το ιταλικό εστιατόριο βρίσκεται σε νέο σημείο, εκτείνεται σε δύο ορόφους και εγκαινιάζει την Gio’s Terrazza. Από εκεί οι επισκέπτες έχουν θέα στο Boardwalk καθώς απολαμβάνουν ποιοτική ιταλική κουζίνα, ποικιλίες και κοκτέηλς της Royal Caribbean.

Διασκέδαση

· Pesky Parrot – το νέο tiki bar της Καραϊβικής δίνει το ρυθμό με vibes των νησιών της περιοχής με κοκτέηλς φρούτων φτιαγμένα από ρούμι, τεκίλα και τζιν ή με παγωμένα ποτά.

· Ζωντανή μουσική και ψυχαγωγία – Μουσικοί και DJs παίζουν live μουσική όλων των ειδών, από rock ‘n’ roll μέχρι Latin επιτυχίες, σε πέντε μουσικά venues του Utopia. Φαντασμαγορικές παραστάσεις στον πάγο, τον αέρα, το νερό και το θέατρο συμπληρώνουν τη διασκέδαση επάνω στο πλοίο.

· Casino Royale – στα δύο πλήρως εξοπλισμένα καζίνο του πλοίου οι επιβάτες θα δοκιμάσουν την τύχη τους αφού θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 30 τραπεζιών και 370 slot machines.

Επιπλέον, στο Utopia επιστρέφουν αγαπημένα στοιχεία μεταξύ αυτών το The Mason Jar Southern Restaurant & Bar που σερβίρει γεύματα του Αμερικανικού Νότου με συνοδεία country μουσικής∙ οι δύο τοίχοι αναρρίχησης, και το Utopia Playscape για τα παιδιά με τσουλήθρες, τοίχους αναρρίχησης και παιχνίδια, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει το παιδικό aqua park Splashaway Bay.

Σχετικά με Royal Caribbean International

Η Royal Caribbean International προσφέρει καινοτομία στη θάλασσα για περισσότερα από 50 χρόνια. Κάθε διαδοχική κατηγορία πλοίων είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα ενσωματώνοντας την τελευταία τεχνολογία και τις εμπειρίες επισκεπτών για τον σημερινό περιπετειώδη ταξιδιώτη.

Η εταιρεία κρουαζιέρας συνεχίζει να φέρνει επανάσταση στις διακοπές με δρομολόγια σε περισσότερους από 270 προορισμούς σε 72 χώρες σε έξι ηπείρους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού νησιωτικού προορισμού της Royal Caribbean στις Μπαχάμες, Perfect Day at Coco Cay, η πρώτη στη συλλογή Perfect Day Island. Η Royal Caribbean ψηφίζεται «Best Cruise Line Overall» για 20 συναπτά χρόνια στα Travel Weekly Readers’ Choice Awards.

Σχετικά με το Navigator Travel

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας με υψηλή τεχνογνωσία στην απόλυτη εξυπηρέτηση του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Από την ίδρυσή του το 1962, από τον Αναστάσιο Στυλιανόπουλο, έως σήμερα, το Navigator εμπιστεύονται όλοι σχεδόν οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας. Έτσι σήμερα, με επικεφαλής τον Ανδρέα Στυλιανόπουλο, ο Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος marketing και πωλήσεων σε Ελλάδα και Βουλγαρία της Royal Caribbean International, των Celebrity Cruises και Azamara Cruises σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία και στρατηγικός συνεργάτης των Silversea Cruises, Oceania Cruises κ.ά