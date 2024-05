Επίσκεψη στο κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas της Royal Caribbean International στον Πειραιά

Σήμερα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas της Royal Caribbean International το οποίο κατέπλευσε για πρώτη φορά στον Πειραιά για την καλοκαιρινή περίοδο 2024.

Στην επίσκεψη, που οργανώθηκε από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της Royal Caribbean στην Ελλάδα, Navigator Travel & Tourist Services, συμμετείχαν περίπου 30 συνεργάτες από τουριστικά γραφεία και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης.

Το Voyager of the Seas ανήκει στην κλάση Voyager, έχει μεικτή χωρητικότητα 137,276 τόνων, μήκος 310 μέτρα, 15 καταστρώματα, μπορεί να φιλοξενήσει έως 3,600 επιβάτες σε δίκλινες καμπίνες και ανακαινίσθηκε το 2019. Στα highlights του πλοίου βρίσκονται ο προσομοιωτής surf, το παγοδρόμιο, ο τοίχος αναρρίχησης και το mini golf. Στην κατηγορία Voyager εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά η εμβληματική Royal Promenade, ο γεμάτος ζωή πεζόδρομος που αριστερά και δεξιά του υπάρχουν καφέ, pubs, καταστήματα ενώ τα βράδια φιλοξενεί θεματικά parties.

Το πλοίο επιπλέον διαθέτει 3 πισίνες, 6 jacuzzi, 4 εστιατόρια όπου οι επιβάτες μπορούν να γευματίσουν χωρίς χρέωση, 3 θεματικά εστιατόρια, 9 μπαρ, video arcade, εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ κανονικών διαστάσεων, εξωτερική οθόνη κινηματογράφου, εμπορικά καταστήματα, καζίνο και conference center. Επίσης, χώρους ειδικά διαμορφωμένους για παιδιά και εφήβους.

Το φετινό καλοκαίρι, το Voyager of the Seas θα πραγματοποιήσει 3 κρουαζιέρες, στις 17 & 24 Ιουνίου και στις 19 Αυγούστου, 7 νυχτών από και προς τον Πειραιά με λιμάνια προσέγγισης την Καβάλα, την Κωνσταντινούπολη, όπου και θα διανυκτερεύει, το Κουσάντασι, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.

Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, το Voyager of the Seas θα επισκέπτεται λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου, όπως τη Βαλέντσια της Ισπανίας, το Αιάκειο της Κορσικής, το Πορτοφίνο της Ιταλίας κ.ά. με λιμάνι αναχώρησης τη Βαρκελώνη ή την Τσιβιταβέκια. Επίσης, θα προσφέρει αναχωρήσεις από τον Πειραιά που θα καταλήγουν είτε στη Ραβέννα είτε στη Βαρκελώνη με στάσεις στους πιο όμορφους προορισμούς του Αιγαίου, του Ιονίου, της Αδριατικής και της Δυτικής Μεσογείου.

Το καλοκαίρι του 2025 το Voyager of the Seas, θα επιστρέψει στην Ελλάδα με παρόμοια δρομολόγια και μαζί με αυτό θα έρθει και το Brilliance of the Seas, κλάσης Radiance, το οποίο θα χρησιμοποιεί τον Πειραιά ως λιμάνι αναχώρησης. Από τέλη Μαΐου έως αρχές Αυγούστου 2025, το Brilliance of the Seas θα έχει εβδομαδιαίες αναχωρήσεις με 7νυχτα δρομολόγια που θα ξεκινούν και θα τελειώνουν στον Πειραιά και θα επισκέπτονται τη Σαντορίνη, το Μποντρούμ και το Κουσάντασι στην Τουρκία και τη Λεμεσό στην Κύπρο.

Σχετικά με Royal Caribbean International

Η Royal Caribbean International προσφέρει καινοτομία στη θάλασσα για περισσότερα από 50 χρόνια. Κάθε διαδοχική κατηγορία πλοίων είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα ενσωματώνοντας την τελευταία τεχνολογία και τις εμπειρίες επισκεπτών για τον σημερινό περιπετειώδη ταξιδιώτη. Η εταιρεία κρουαζιέρας συνεχίζει να φέρνει επανάσταση στις διακοπές με δρομολόγια σε περισσότερους από 270 προορισμούς σε 72 χώρες σε έξι ηπείρους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού νησιωτικού προορισμού της Royal Caribbean στις Μπαχάμες, Perfect Day at Coco Cay, η πρώτη στη συλλογή Perfect Day Island. Η Royal Caribbean ψηφίζεται «Best Cruise Line Overall» για 20 συναπτά χρόνια στα Travel Weekly Readers’ Choice Awards.

Σχετικά με το Navigator Travel

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας με υψηλή τεχνογνωσία στην απόλυτη εξυπηρέτηση του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Από την ίδρυσή του το 1962, από τον Αναστάσιο Στυλιανόπουλο, έως σήμερα, το Navigator εμπιστεύονται όλοι σχεδόν οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας. Έτσι σήμερα, με επικεφαλής τον Ανδρέα Στυλιανόπουλο, ο Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος marketing και πωλήσεων σε Ελλάδα και Βουλγαρία της Royal Caribbean International, των Celebrity Cruises και Azamara Cruises σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία και στρατηγικός συνεργάτης των Silversea Cruises, Oceania Cruises κ.ά