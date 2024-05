Ponant: Κρουαζιέρες στα Ελληνικά νησιά με αναχώρηση από Αθήνα

Τρία δρομολόγια κρουαζιέρας στα Ελληνικά νησιά προσφέρει η Γαλλική εταιρία Ponant το καλοκαίρι του 2024, με τα πλοία της L’Austral και Le Bougainville.

Στο πρόγραμμα της εταιρίας για αυτή τη σεζόν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα δρομολόγια «At the Heart of Greek islands» και «The Cyclades, in the Wake of Le Ponant».

Το πρώτο περιλαμβάνει 4 αναχωρήσεις με επιστροφή στην Αθήνα με το L’Austral, για την περίοδο από τις 4 έως τις 25 Ιουλίου του 2024 και αφορά κρουαζιέρες διάρκειας 8 ημερών και 7 διανυκτερεύσεων. Οι τιμές ξεκινούν από 3.860 ευρώ.

Το δεύτερο δρομολόγιο περιλαμβάνει 6 αναχωρήσεις με επιστροφή στο Λαύριο, με το Ponant, για την περίοδο από τις 2 Ιουνίου έως τις 21 Ιουλίου του 2024, διάρκειας 8 ημερών και 7 διανυκτερεύσεων, με το κόστος του να ανέρχεται σε 9.410 ευρώ.