Έρευνα CLIA: Τι κάνει την κρουαζιέρα ελκυστική στους Αμερικανούς ταξιδιώτες

Οικονομική λύση διακοπών είναι στην αντίληψη των περισσότερων Αμερικανών ταξιδιωτών η κρουαζιέρα, καθώς όπως αποκαλύπτει έρευνα της Παγκόσμιας Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA) μόνο το 36% ανησυχούν ότι η κρουαζιέρα μπορεί να μην τους προσφέρει value for money.

Το Αμερικανικό σκέλος της εν λόγω έρευνας, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με τις MMGY Global και Travelzoo, με τίτλο «From Shore to Ship: Attracting the Next Wave of Cruisers», καταγράφει τις αντιλήψεις που έχει για την κρουαζιέρα το ταξιδιωτικό κοινό που την δοκιμάζει για πρώτη φορά ως μορφή διακοπών.

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε, είναι...

-Η αντίληψη περί value for money της κρουαζιέρας έχει βελτιωθεί σημαντικά στις αντιλήψεις των δυνητικών επιβατών κρουαζιέρας. Το 60% ανέφερε ότι αυτό αποτελούσε λόγο να μην κάνει κράτηση κρουαζιέρας στο παρελθόν και μόνο το 36% ανησυχεί για κάτι τέτοιο σήμερα.

-Οι πιο επιδραστικές πηγές έμπνευσης για ταξίδια κρουαζιέρας είναι οι φίλοι και οι συγγενείς (58%) και ακολουθούν οι ιστοσελίδες προορισμών (34%), οι ιστοσελίδες ταξιδιωτικών κριτικών (29%) και τα online ταξιδιωτικά γραφεία (29%).

-Οι προορισμοί που βρίσκονται κοντά στις ΗΠΑ είναι οι πιο ελκυστικοί για τους Αμερικανούς ταξιδιώτες που σκέφτονται να κάνουν το πρώτο ταξίδι κρουαζιέρας, με πρώτο προορισμό την Καραϊβική (63%) και με τη Χαβάη και τη Μεσόγειο να ακολουθούν (48% και 40% αντίστοιχα).

-Στην πλειονότητά τους οι δυνητικοί επιβάτες κρουαζιέρας προτίθενται να καταβάλλουν περισσότερα χρήματα για ταξιδιωτικές υπηρεσίες με οικολογικό πρόσιμο.

-Ερωτηθέντες σχετικά με το τι θα καθιστούσε τις κρουαζιέρες πιο ελκυστικές, οι κορυφαίες απαντήσεις ήταν οι εκπτώσεις (52%), η πληροφόρηση για τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας (39%), ο εκτεταμένος χρόνος εξερεύνησης στους προορισμούς (37%) και η ποικιλία προορισμών (36%).