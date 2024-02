Swan Hellenic: Νέα δρομολόγια με αναχώρηση και στάση στον Πειραιά

Νέα μοναδικά δρομολόγια κρουαζιέρας με προσεγγίσεις σε Ελληνικά λιμάνια και διανυκτερεύσεις στην Αθήνα, προσφέρει το καλοκαίρι του 2024 η εταιρία Swan Hellenic με το «πεντάστερο» κρουαζιερόπλοιο SH Diana.

Η εταιρία προσφέρει το δρομολόγιο «From Magna Graecia to Greece», με εκκίνηση το Παλέρμο και στάση στον Πειραιά, όπου περιλαμβάνονται οκτώ διανυκτερεύσεις.

Οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις αρχαιότητες της Αθήνας αλλά και να απολαύσουν υπηρεσίες πολυτελείας όπως γιόγκα στο κατάστρωμα, εργαστήρια πνευματικής ανάπτυξης και θεραπείες υγείας, σε συνεργασία με το Chopra Center της Καλιφόρνια.

Οι δύο τελευταίες κρουαζιέρες της Swan Hellenic στη Μεσόγειο για το καλοκαίρι του 2024 οδηγούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Το κρουαζιερόπλοιο SH Diana θα πραγματοποιήσει το δρομολόγιο 11 ημερών «Diversity of Colors in the Eastern Mediterranean» με αναχώρηση από τον Πειραιά και προορισμό την Κωνσταντινούπολη στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει το 12ήμερο πρόγραμμα «Cultures of the Eastern Mediterranean» από την Κωνσταντινούπολη στη Λεμεσό.