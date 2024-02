Το National Geographic Orion επιστρέφει στη Μεσόγειο με 3 νέες κρουαζιέρες στην Ελλάδα

Tέσσερα νέα δρομολόγια στη Μεσόγειο, με προσεγγίσεις και σε Ελληνικούς προορισμούς, περιλαμβάνουν τα προγράμματα κρουαζιέρας του πλοίου National Geographic Orion για το καλοκαίρι του 2025.

Η Lindblad Expeditions-National Geographic, πρωτοπόρος στις σύγχρονες κρουαζιέρες εξερεύνησης άγνωστων προορισμών, παρουσιάζει 19 δρομολόγια στη Μεσόγειο για το 2025, ανάμεσα στα οποία είναι και τέσσερα νέα...

- Ancient Mediterranean Odyssey | Εξερευνώντας την Ελλάδα, την Κροατία και την Αλβανία (οκτώ ημέρες)

Μέσα σε οκτώ ημέρες, οι επισκέπτες θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Κροατία εξερευνώντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς τους και αρχαιολογικούς χώρους της UNESCO από τους Δελφούς μέχρι το Ντουμπρόβνικ. Με την καθοδήγηση ιστορικών και ερευνητών, οι ταξιδιώτες θα εξερευνήσουν τις Δαλματικές Ακτές, το Ιόνιο, μαθαίνοντας για νησιά της Κροατίας και αρχαιότητες της Αλβανίας.

- Greek Isles Odyssey: Mythology, History, and Cerulean Seas (Οκτώ ημέρες)

Οι επισκέπτες θα επισκεφθούν το Αιγαίο ανακαλύπτοντας τις Κυκλάδες, από τη Σαντορίνη μέχρι τη Νάξο και την Πάρο, και θα τις εξερευνήσουν με την καθοδήγηση έμπειρων ξεναγών και φυσιοδιφών, από τη μυθολογία και την αρχαιολογία, μέχρι τα θαύματα της φύσης και τη γαστρονομία.

-Crossroads of the Ancient World: Exploring Greece and Turkey (Έντεκα ημέρες)

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν τα νησιά και τις ακτές της Ελλάδας και της Τουρκίας, σε ένα ταξίδι πλούσιο σε ιστορία. Καθοδηγούμενοι από μια εξειδικευμένη ομάδα φυσιοδιφών θα εξερευνήσουν τη Δήλο και την Έφεσο και θα περπατήσουν στα σοκάκια των Κυκλάδων.

Επιπλέον, εισάγεται το νέο δρομολόγιο Treasures of the Adriatic, με προσεγγίσεις στις Δαλματικές Ακτές και το Μαυροβούνιο διάρκειας οκτώ ημερών.

Το κρουαζιερόπλοιο διαθέτει 53 εξειδικευμένες καμπίνες με θέα, για να απολαμβάνουν το ταξίδι τους στη Μεσόγειο.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Lindblad Expeditions ηγείται των πολιτιστικών αποστολών κατά μήκος των εμβληματικών ακτών της Μεσογείου. Συνδυάζοντας την εμπειρία δεκαετιών στην περιοχή, με την απαράμιλλη τεχνογνωσία του National Geographic και το έμπειρο προσωπικό και πλήρωμα—συμπεριλαμβανομένων φυσιοδιφών, ιστορικών, ερευνητών, προσκεκλημένων ομιλητών, ειδικών φωτογραφίας του National Geographic σε επιλεγμένες αναχωρήσεις, και τουλάχιστον δύο τοπικών οδηγών ανά αναχώρηση —εξασφαλίζει ένα ταξίδι βαθιάς ανακάλυψης και υπόσχεται στους επισκέπτες μια πλουσιότερη κατανόηση της ιστορίας, του πολιτισμού και της μοναδικής βιοποικιλότητας κάθε περιοχής.