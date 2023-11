Azamara | Συναρπαστικές εκδρομές με ξεναγό σχεδιασμένες από την National Geographic

Η Azamara, η εταιρεία κρουαζιέρας με μικρά πλοία, διάσημη για το Destination Immersion® και το Extended Destination Days, επεκτείνει τον στιβαρό προγραμματισμό της για εκδρομές στην ξηρά με νέες ημερήσιες εκδρομές από το National Geographic, το παγκόσμιο brand που δεσμεύεται να αφηγείται ιστορίες που διασκεδάζουν και εμπνέουν μια βαθύτερη σύνδεση με τον κόσμο μας.

Εκκινώντας από αυτόν τον μήνα, η Azamara θα προσφέρει ημερήσιες εκδρομές National Geographic σε συνεργασία με την Intercruises Shoreside & Port Services, την παγκόσμια ground handler εταιρεία κρουαζιέρας που συνεργάζεται με το National Geographic για τη δημιουργία και τη λειτουργία αυτών των υπέροχων εμπειριών. Η Azamara προσκαλεί τους ταξιδιώτες να συμμετάσχουν στην ιστορία κάθε προορισμού καθώς μαθαίνουν περισσότερα για τη διατήρηση, τον πολιτισμό και την ιστορία μέσα από το μοναδικό περιεχόμενο και την έρευνα του National Geographic.

«Ο καλεσμένος της Azamara αναζητά συνεχώς νέους τρόπους για να εξερευνήσει διαφορετικούς πολιτισμούς και προορισμούς μέσω εκπαιδευτικών, καθηλωτικών ταξιδιών», δήλωσε ο Paul Chapple, Head of Land Product development and Operations της Azamara. «Η άψογη εξυπηρέτηση και η αξιοπιστία της Intercruises σε συνδυασμό με την κληρονομιά του National Geographic και την παγκόσμια τεχνογνωσία της μας βοηθά να παρέχουμε στους επισκέπτες μας αποκλειστική πρόσβαση σε πολιτιστικές εμπειρίες, βιωματικές περιπέτειες και ουσιαστικές εξερευνήσεις».

«Είχαμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με την Azamara για πολλά χρόνια και κατανοούμε τις υψηλές προσδοκίες όσον αφορά την ποιότητα, την πολιτιστική αυθεντικότητα και την επιτόπια εμβάπτιση για τον προγραμματισμό των εξορμήσεων στην ξηρά», πρόσθεσε η Virginia Quintairos, διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Intercruises Shoreside & Port Services. "Οι ημερήσιες εκδρομές National Geographic είναι πραγματικά μοναδικές και οι πρωτότυπες εμπειρίες αναμφισβήτητα φέρνουν τους επισκέπτες πιο κοντά από ποτέ στον προορισμό, και τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι για την αρχή λειτουργίας τους με την Azamara.»

Οι ημερήσιες εκδρομές National Geographic αποτυπώνουν αυθεντικά το πνεύμα εξερεύνησης που μεταφέρει η έντυπη έκδοση στον κόσμο για περισσότερα από 135 χρόνια. Κάθε ξενάγηση πραγματοποιείται από ξεναγούς εκπαιδευμένους στο National Geographic και είναι σύμφωνη με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού. Οι Extended Destination Days της Azamara που παρέχουν 10 ή περισσότερες ώρες στο λιμάνι, προσφέρουν άφθονο χρόνο στους επισκέπτες να απολαύσουν μια ημέρα περιήγησης με το National Geographic και στην συνέχεια να εξερευνήσουν ακόμη περισσότερο, με τη βοήθεια των νέων γνώσεων.

Τα κυριότερα σημεία των ημερήσιων εκδρομών του National Geographic που προσφέρει η Azamara περιλαμβάνουν:

Αναζητώντας νέο σπίτι στο Άμστερνταμ, από την μάχη στην δύναμη ψυχής: Στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας οι επισκέπτες θα περπατήσουν στους πολυσύχναστους δρόμους και θα κάνουν κρουαζιέρα στα κανάλια του, ακούγοντας τις απίστευτες ιστορίες των μεταναστών και των προσφύγων της πόλης από πρώτο χέρι. Η ξενάγηση θα απεικονίσει με ζωντάνια την εμπειρία τους και την κοινότητά τους στο Άμστερνταμ ενώ η ημέρα θα κλείσει με ένα γεύμα προετοιμασμένο από σεφ από όλο τον κόσμο, διασχίζοντας τα σύνορα μέσω της παγκόσμιας γλώσσας του φαγητού.

Sancocho, από την κληρονομιά των μοναχών στην εθνική απόλαυση: Οι ταξιδιώτες θα ανακαλύψουν την γαστρονομική κληρονομιά της Δομινικανής Δημοκρατίας καθώς συμμετέχουν σε ένα πρακτικό μάθημα μαγειρικής με επικεφαλής έναν ντόπιο σεφ. Χρησιμοποιώντας φρέσκα υλικά και παραδοσιακά σκεύη, οι επισκέπτες θα ετοιμάσουν και θα απολαύσουν το Sancocho, ένα γεύμα που ενσαρκώνει τον πολιτισμό του νησιού.

Το σύστημα κοραλλιογενών υφάλων του Cozumel: Ένας θαλάσσιος βιολόγος και ιδρυτής του προγράμματος αποκατάστασης των κοραλλιών του Cozumel θα οδηγήσει τους επισκέπτες σε μια εκπαιδευτική περιπέτεια στους κοραλλιογενείς υφάλους και στα μανγκρόβια του Cozumel στο Μεξικό. Οι επισκέπτες θα κάνουν κολύμβηση με αναπνευστήρα (snorkeling) για να δουν την ομορφιά των συμπλεγμάτων πολύχρωμων κοραλλιών και θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στο παράκτιο οικοσύστημα φυτεύοντας σπόρους στις παλιρροϊκές πισίνες των μανγκρόβιων.

Οι επιπρόσθετες ημερήσιες εκδρομές του National Geographic που προσφέρει η Azamara περιλαμβάνουν:

• Γεύση από Παράδοση (Taste of Tradition), ένα ταξίδι μέσα από την κουζίνα των Εμιράτων στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

• Ταξίδι στην Αρωματοποιία των Εμιράτων στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

• Πολιτιστική γιορτή των Εμιράτων στο Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σχετικά με την Azamara:

Η Azamara είναι μια εταιρεία κρουαζιέρας μικρών πλοίων και ηγέτης σε εμπειρίες Destination Immersion®. Με στόλο τεσσάρων πλοίων, Azamara Journey®, Azamara Quest®, Azamara Pursuit® και Azamara Onward, η εταιρεία επιτρέπει στους ταξιδιώτες να φτάσουν σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο και να ελλιμενιστούν σε μικρότερους προορισμούς-κρυμμένα στολίδια. Η Azamara στοχεύει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε την θάλασσα (Change the Way You Sea), με αυτό το ευφάνταστο λογοπαίγνιο, μέσω της δέσμευσής της να δημιουργεί καθηλωτικές εμπειρίες για τους επισκέπτες της με τα Extended Destination Days (10 ή περισσότερες ώρες στο λιμάνι) για περισσότερη ουσιαστική ταξιδιωτική εμπειρία. Μέσα από τη βαθιά κατανόησή της για τη φιλοξενία και τη δέσμευσή της να παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες, οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν στη θάλασσα όπως σε ένα ξενοδοχείο. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, τα δεδομένα, τις επικοινωνίες και το εκπαιδευμένο προσωπικό, δημιουργούν εξατομικευμένα και αξέχαστα ταξίδια για τους επισκέπτες της.

Μέσω του Always Azamara οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίζουν τι περιλαμβάνεται: μια ποικιλία από χώρους εστίασης συν υπηρεσία δωματίου, αλκοολούχα ποτά όλη μέρα και νύχτα, φιλοδωρήματα, αποκλειστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και απεριόριστο πλύσιμο ρούχων self-service όπως επίσης και το τι αναμένεται πάντα όταν ταξιδεύετε με την Azamara : καμία ταλαιπωρία ή ουρές και πλήθη, μοναδικοί και εμβληματικοί προορισμοί, διανυκτερεύσεις και πολύωρη παραμονή στα λιμάνια (Extended Destination Days). Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από τα αποκλειστικά προνόμια του Προγράμματος Loyalty, Azamara Circle.

Σχετικά με το Navigator Travel

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας με υψηλή τεχνογνωσία στην απόλυτη εξυπηρέτηση του σύγχρονου ταξιδιώτη. Από την ίδρυσή του το 1962, από τον Αναστάσιο Στυλιανόπουλο, έως σήμερα, εμπιστεύονται το Navigator όλοι σχεδόν οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας. Έτσι σήμερα, με επικεφαλής τον Ανδρέα Στυλιανόπουλο, ο Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος Marketing και Πωλήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία της Royal Caribbean International, των Celebrity Cruises και Azamara Cruises και στρατηγικός συνεργάτης των Silversea Cruises, Oceania Cruises κ.ά