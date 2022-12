Holland America Line: Νέες κρουαζιέρες σε Ευρώπη και Μεσόγειο το 2024 με δυνατή παρουσία στην Ελλάδα

Πολλά νέα δρομολόγια που συνδυάζουν περιοχές, αυξάνοντας τον αριθμό των ταξιδιών 14 ημερών και άνω και ενισχύοντας τη Βόρεια Ευρώπη με νέα λιμάνια αναχώρησης, προγραμματίζει για τη σεζόν 2024 η εταιρεία κρουαζιέρας Holland America Line. Από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, μαζί με τα πλοία Oosterdam και Zuiderdam θα προσφέρονται δεκάδες δρομολόγια 7 έως 35 ημερών σε δύο από τα πλοία της κλάσης Pinnacle της γραμμής, το Nieuw Statendam και το Rotterdam.

Τα 4 πλοία Holland America Line θα καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή σε ταξίδια σχεδιασμένα για πολιτιστική περιπλάνηση. Τα 9 λιμάνια διανυκτέρευσης και οι 33 πόλεις αναχώρησης αργά τη νύχτα, παρέχουν περισσότερο χρόνο στην ξηρά, ενώ τα πλοία εξερευνούν τη Βαλτική, τις Βρετανικές Νήσους, τις Κανάριες Νήσους, τις γαλλικές και ισπανικές ριβιέρες, το Ισραήλ, τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, της Γροιλανδίας και της Νορβηγίας.

Ως μπόνους έγκαιρης κράτησης περιορισμένου χρόνου, το πρόγραμμα Have It All παρέχει επίσης αναβαθμίσεις στα πακέτα ποτών και Wi-Fi.

Τα κυριότερα σημεία της σεζόν κρουαζιέρας 2024 της Holland America Line στην Ευρώπη περιλαμβάνουν:

11 πόλεις αναχώρησης συμπεριλαμβανόμενου του πλοίου Rotterdam: Άμστερνταμ, Ijmuiden και Ρότερνταμ, Κάτω Χώρες. Βαρκελώνη, Ισπανία. Βοστώνη, Μασαχουσέτη. Civitavecchia (Ρώμη) και Τεργέστη (Βενετία), Ιταλία. Κοπεγχάγη, Δανία. Πειραιάς (Αθήνα), Ελλάδα. Ρέικιαβικ, Ισλανδία και Φορτ Λόντερντεϊλ, Φλόριντα.

Ρέικιαβικ, Ισλανδία και Φορτ Λόντερντεϊλ, Φλόριντα. 9 λιμάνια διανυκτέρευσης: Βαρκελώνη. Civitavecchia και Marghera (Βενετία), Ιταλία. Χάιφα, Ισραήλ. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Ρέικιαβικ. Πειραιάς (Αθήνα) και Ρόδος, Ελλάδα. Βαλέτα της Μάλτας.

Βαλέτα της Μάλτας. 33 βραδινές πόλεις αναχώρησης (μεταξύ 10 μ.μ. και μεσάνυχτα): Alesund, Νορβηγία. Ashdod (Ιερουσαλήμ) και Χάιφα, Ισραήλ. Δουβλίνο, Ιρλανδία; Ντουμπρόβνικ, Κορτσούλα και Σπλιτ, Κροατία. Κουσάντασι, Τουρκία. Λας Πάλμας και Σάντα Κρουζ ντε Τενερίφη, Κανάρια Νησιά. Κάννες, Χάβρη και Μασσαλία, Γαλλία. Λίβερπουλ, Αγγλία. Civitavecchia (Ρώμη), Marghera (Βενετία), Μεσίνα και Πορτοφίνο Ιταλίας. Nanortalik (Ilivileq) και Paamiut (Frederikshåb), Γροιλανδία. Κέρκυρα, Μύκονος, Ναύπλιο, Ρόδος και Σαντορίνη, Ελλάδα. Port Said (Κάιρο), Αίγυπτος. Ταλίν, Εσθονία. Lerwick και Stornoway, Σκωτία. Χάλιφαξ και Σεντ Τζονς, Καναδάς. Warnemünde (Βερολίνο), Γερμανία. Βαρκελώνη και Βαλέτα.

Για τη Μεσόγειο ειδικότερα, το Oosterdam θα ταξιδέψει ολόκληρη τη σεζόν του 2024 με ευέλικτες κρουαζιέρες και βολική διαδρομή μετ' επιστροφής από την Αθήνα ή μεταξύ της Βαρκελώνης, της Τεργέστης, της Civitavecchia και του Πειραιά. Τα δρομολόγια κυμαίνονται από 7 έως 14 ημέρες και καλύπτουν την ανατολική και δυτική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Τυνησίας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Κροατίας, του Μαυροβουνίου, της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Το Nieuw Statendam πραγματοποιεί 14 ήμερες κρουαζιέρες μεταξύ Civitavecchia και Πειραιά και μετ' επιστροφής από τον Πειραιά. Τα δρομολόγια κατευθύνονται προς την ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Κροατίας, του Μαυροβουνίου και της Ελλάδας. Το Nieuw Statendam εξερευνά επίσης τους Αγίους Τόπους σε μια κρουαζιέρα 14 ημερών τον Οκτώβριο που περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση στη Χάιφα.

Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων, η Holland America Line, μέρος της Carnival Corporation and plc, εξερευνά τον κόσμο εδώ και 150 χρόνια με πλοία μεσαίου μεγέθους που επισκέπτονται περίπου 400 λιμάνια σε 114 χώρες σε όλο τον κόσμο, συν την Αλάσκα για 75 χρόνια.