Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου "έπνιξε" στον καπνό την Πάλμα – Έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων

Στις αρχές Μαϊου, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Wonder of the Seas της Royal Caribbean, κατέπλευσε στο λιμάνι της Πάλμα στη Μαγιόρκα, αφήνοντας ένα μεγάλο σύννεφο καπνού στην πόλη, το οποίο προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων για τις προσεγγίσεις αυτού του τύπου κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή τους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι διαμαρτυρίες πήραν φωτιά για το «τοξικό σύννεφο» που άφησε το κρουαζιερόπλοιο στην Πάλμα, για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τον υπερτουρισμό και την υποβάθμιση της υγείας που προκάλεσε.

Η Μαγιόρκα πρόσφατα ενέκρινε τον περιορισμό στην είσοδο κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της, βάζοντας «ταβάνι» στα τρία πλοία και στους 8.500 επιβάτες κρουαζιέρας ημερησίως.

Το 2022 υπήρχαν ήδη αρκετές προγραμματισμένες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Γι’ αυτό το λόγο, στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης των Βαλεαρίδων, του κράτους και των ναυτιλιακών εταιριών, καθορίστηκαν 18 ημέρες κατά τις οποίες το συμφωνημένο όριο θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Το 2023 αυτές οι εξαιρέσεις θα καταργηθούν και τα ανώτατα όρια που καθορίστηκαν θα πρέπει να τηρηθούν καθόλη τη διάρκεια του έτους.