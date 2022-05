Έκρηξη στην παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας την ερχόμενη τετραετία

H παγκόσμια βιομηχανία κρουαζιέρας αναμένεται να παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη την περίοδο 2022-2026, με την παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας να ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ το 2026.

Αυτές είναι οι προβλέψεις της έκθεσης «Cruise tourism market by product type, application and geography: forecast and analysis 2022-2026» που συνέταξε η εταιρία ερευνών αγοράς TechΝavio.

Η ισχυρή παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και ο αυξανόμενος αριθμός ταξιδιωτών μεγάλης οικονομικής επιφάνειας σε αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες, είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς κρουαζιέρας.

Επιπλέον, η τρέχουσα τάση των τουριστών να επισκέπτονται πολλούς προορισμούς στο πλαίσιο ενός ταξιδιού, θα δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στη βιομηχανία την ερχόμενη τετραετία.