Royal Caribbean: Νέες κρουαζιέρες στην Αθήνα και τα ελληνικά νησιά το 2023

Προσεγγίσεις στα ελληνικά νησιά και την Αθήνα περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κρουαζιέρας που ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρία Royal Caribbean International για το καλοκαίρι του 2023.

Ειδικότερα, το πλοίο Odyssey of the Seas το οποίο ξεκίνησε να ταξιδεύει το 2021, προσφέρει κρουαζιέρες με προσεγγίσεις στη Ρώμη μέσω Νάπολη, τα ελληνικά νησιά και την Τουρκία. Επιπλέον προσφέρονται κρουαζιέρες δώδεκα διανυκτερεύσεων σε ιστορικές πόλεις όπως η Λεμεσός, η Έφεσος και η Ιερουσαλήμ.

Η εταιρία, με έδρα του Serenade of the Seas στη Βαρκελώνη, θα προσφέρει προγράμματα με προσεγγίσεις στην Ιταλία, τη Γαλλία και τα ελληνικά νησιά.

Επιπλέον, προσφέρονται κρουαζιέρες στη Μεσόγειο με το Explorer of the Seas από/ προς τη Βενετία/ Ραβέννα και με το Brilliance of the Seas από/προς τη Ρώμη, Βενετία, Αθήνα και Βαρκελώνη.

Το πρόγραμμα ξεκινά το Μάιο του 2023 και οι κρουαζιέρες έχουν από πέντε έως 12 διανυκτερεύσεις. Η εταιρία προσφέρει συνολικά 35 δρομολόγια σε πάνω από 25 χώρες με 9 πλοία. Οι κρατήσεις έχουν ανοίξει.