Κυριαρχία της Jet2 στις αεροπορικές θέσεις με προστασία ATOL στο Ην. Βασίλειο

H Jet2 διατηρεί την πρωτιά της στο Ην. Βασίλειο και οι Booking και easyJet συνεχίζουν να ανεβαίνουν στην κατάταξη των τουρ οπερέιτορ με τις περισσότερες αεροπορικές θέσεις που είναι ασφαλισμένες από το πρόγραμμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ATOL.

Η ATOL είναι ένα ταμείο αποζημίωσης που παρέχει οικονομική προστασία σε άτομα που έχουν αγοράσει πακέτα διακοπών που περιλαμβάνει πτήσεις, σε περιπτώσεις πτώχευσης του τουρ οπερέιτορ ή του αερομεταφορέα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ην. Βασιλείου, η Jet2 φέτος προσφέρει 6,71 εκατ. θέσεις, ξεπερνώντας τα 5,8 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς. Η TUI παραμένει στη δεύτερη θέση, έχοντας αυξήσει ελαφρώς τον αριθμό των θέσεων από 5,33 εκατ. σε 5,85 εκατ.

Από την άλλη πλευρά, η On the Beach βρέθηκε από την τρίτη στην έκτη θέση της εφετινής κατάταξης, παρά την αύξηση των θέσεων. Την On the Beach ξεπέρασαν τρεις τουρ οπερείτορ με μεγάλη αύξηση των θέσεών τους, η Love Holidays (από 1,85 σε 2,67 εκατ.), η Booking (από 1,73 σε 2,38 εκατ.) και η easyJet (από 1,29 σε 2.27 εκατ.).