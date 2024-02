Nέα συμφωνία της Ryanair με την On the Beach

Σε μακροπρόθεσμη συμφωνία διανομής με την On the Beach προχώρησε η Ryanair, δίνοντας τέλος στον πόλεμο μεταξύ των δύο παρόχων.

Βάσει της συμφωνίας, η On the Beach θα έχει άμεση πρόσβαση στις πτήσεις της Ryanair για τη δημιουργία πακέτων διακοπών που προστατεύονται από την ATOL.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο πλευρές αναφέρουν ότι η συμφωνία τους δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν από τις εκκρεμείς διαφορές τους και να επικεντρώσουν την προσοχή τους στις προσπάθειες για την οικοδόμηση της εταιρικής τους σχέσης.

Τον περασμένο Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Ryanair θα πρέπει να κάνει επιστροφή ποσού ύψους 2 εκατ. λιρών στην On the Beach για πτήσεις που ακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η On the Beach κάλεσε το δικαστήριο να βάλει φρένο στην «επιθετική τακτική» που, όπως ανέφερε, χρησιμοποιεί η Ryanair και άλλες αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους με σκοπό να περιορίσουν την πρόσβαση των OTA (online ταξιδιωτικά γραφεία) στους ναύλους τους. Από την πλευρά της, η Ryanair είχε αποκαλέσει τα ΟΤΑ «πειρατές».

Έπειτα από τον αποκλεισμό των ναύλων της Ryanair από τα ΟΤΑ στα τέλη του 2023, ο αερομεταφορέας κατέγραψε σημαντική μείωση στα έσοδα τρίτου τριμήνου, και αναγκάστηκε να περιορίσει τις προβλέψεις κερδών.

Έκτοτε η Ryanair υπογράφει συμφωνίες διανομής με συγκεκριμένους πρώην «εχθρούς» της, συμπεριλαμβανομένων των loveholidays και Kiwi.com, ενώ συμφώνησε και επάνω σε νέο πλαίσιο συνεργασίας για την προσφορά πτήσεων στην TUI.

Σχολιάζοντας την πιο πρόσφατη συμφωνία με την On the Beach, ο CEO της εταιρίας, Shaun Morton, δήλωσε ότι αυτή αναμένεται να βελτιώσει την εμπειρία κράτησης και ταξιδιού των πελατών της μέσα από την επιλογή πτήσεων της Ryanair, διασφαλίζοντας την προσφορά πακέτων με το καλύτερο value.