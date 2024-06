Η παρέμβαση Κεφαλογιάννη στη σύνοδο του UN Tourism

‘‘H υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και η προώθηση καινοτόμων λύσεων είναι επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, και την εξασφάλιση της μελλοντικής ανθεκτικότητας της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας’’, υπογράμμισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη κατά την παρέμβασή της στην 121η Σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνή Οργανισμού «Τουρισμός των Ηνωμένων Εθνών» (UN Tourism) που διοργανώθηκε Δευτέρα και Τρίτη στην Βαρκελώνη.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας επανεκλέχτηκε το 2021 πλήρες μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, για την περίοδο 2021-2025, ενώ παράλληλα διατηρεί τη θέση της Αντιπροεδρίας στην Επιτροπή του Οργανισμού για την Περιφέρεια της Ευρώπης (Commission for Europe).

Η κα Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στο μεγάλο εύρος πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιεί η Ελλάδα, σε αρμονία με τις στρατηγικές προτεραιότητες που προτάσσει ο Οργανισμός, για τον μελλοντικό μετασχηματισμό του τουρισμού, και με έμφαση στην αειφόρα τουριστική ανάπτυξη με ισορροπία και μέτρο.

Ειδικότερα, η Υπουργός Τουρισμού επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την πρωτοβουλία της χώρας μας για τη δημιουργία της Ατζέντας για την Ευρώπη (Agenda for Europe), τη συνεργασία με τον Οργανισμό για την ίδρυση Κέντρου Έρευνας και Παρακολούθησης του Θαλάσσιου και Παράκτιου Τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού (ένα από τα 14 στην Περιφέρεια της Ευρώπης), και στη φιλοξενία στην Αθήνα της συνάντησης για τη συνεργασία «Τουρισμός και Υγεία» (WHO/UN Tourism Coalition on Health and Tourism).

Κατά τις εργασίες της Συνόδου, η κα Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, Ζουράμπ Πολολικασβίλι (Zurab Pololikashvili), ανανέωσαν το Μνημόνιο Συνεργασίας για το Κέντρο Έρευνας και Παρακολούθησης Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού στη Μεσόγειο που θεσμοθετήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού . Ήδη πλήθος χωρών της ευρύτερης περιοχής έχουν ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση της χώρας μας και θα συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Κέντρου.

Τέλος, στο περιθώριο τον εργασιών, η κυρία Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με τον Υπουργό Τουρισμού του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Αχμάτ Αλ Κατίμπ (Ahmad Al Khatib) με τον οποίο συνυπέγραψε Κοινό Πρόγραμμα Δράσης για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού για το διάστημα 2024-2026, στη βάση του υφιστάμενου διμερούς Μνημονίου Κατανόησης που οι δύο χώρες υπέγραψαν το 2014.

