Ημερίδα ΞΕΕ: "Η επόμενη μέρα του Ελληνικού Ξενοδοχείου"

«Η επόμενη μέρα του Ελληνικού Ξενοδοχείου, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά μέσα” αποτελεί το κύριο αντικείμενο της ημερίδας που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Τουρισμού και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ), σε μια συγκυρία μεγάλων προκλήσεων για τον κλάδο.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, με ώρα έναρξης τις 10 π.μ., την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021.

Η εκδήλωση θα είναι υβριδικού χαρακτήρα, με φυσική παρουσία στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Κ.Π.Ι.Σ.Ν.), αλλά παράλληλα και με διαδικτυακή συμμετοχή και παρακολούθηση από την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του ΞΕΕ, για όλα τα μέλη του όπως και κάθε ενδιαφερόμενο.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και στελέχη της αγοράς θα συζητήσουν την «επόμενη μέρα» του ελληνικού ξενοδοχείου και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», στους τομείς της Ενέργειας, της Τεχνολογίας, της Προσβασιμότητας και της Δια Βίου Μάθησης & Κατάρτισης.

Για τους παραπάνω τομείς θα γίνει παρουσίαση πρωτογενών μελετών του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που θα τροφοδοτήσουν τις σχετικές συζητήσεις με εξαιρετικά ενδιαφέροντα δεδομένα.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Ημέρα διεξαγωγής: Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Χώρος διεξαγωγής: Φάρος, Κ.Π.Ι.Σ.Ν. | Μορφή: Υβριδική ημερίδα 4 ενοτήτων

Ώρα Προσέλευσης: 9.30 – 10.00 | Ώρα Έναρξης - Λήξης: 10.00 – 15.00

Ροή Εκδήλωσης

09.30 – 10.00: Προσέλευση

10.00 – 10.30: Καλωσόρισμα Διοργανωτών

- Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού

- Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Χαιρετισμοί 10.30 – 10.50

- Θόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

- Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Γιώργος Αμυράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

- Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισμού

- Jens Zimmer Christensen, Πρόεδρος HOTREC

Ενότητα Upskilling – Reskilling 10.50 – 11.30

- Παρουσίαση ευρημάτων του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) του ΞΕΕ

- Mr. Chris Allen, Resident Representative in Athens, European Commission’s DG for Economic & Financial Affairs, Greece

- Κατερίνα Σαντίκου, Managing Director Workathlon

Ενότητα Ενέργεια 11.30 – 12.15

- Παρουσίαση ευρημάτων του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) του ΞΕΕ

- Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

- Βασίλειος Κονίδας, Programme Manager, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

- Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Aldemar Resorts

LUNCH BREAK 12.15 – 12.45

Ενότητα προσβασιμότητα 13.00 – 13.45

- Παρουσίαση ευρημάτων του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) του ΞΕΕ

- Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

- Βύρωνας Καμπαράκης, DG Regio

- Γρηγόρης Αρχοντάκης, Ιδιοκτήτης Eria Resort – Ξενοδοχείο για ΑμεΑ

Ενότητα Τεχνολογία 13.45 – 14.30

- Παρουσίαση ευρημάτων του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) του ΞΕΕ

- Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

-Κωνσταντίνος Νιάφας, Programme Manager, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

- Έλληνας Ξενοδόχος - TBC

Συμπεράσματα & Επόμενα Βήματα 14.30 – 15.00

- Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

- Βίκυ Λοϊζου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης

- Εκπρόσωπος Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών - TBC