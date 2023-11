Το "Work From Greece" στους ελληνικούς προορισμούς

Με στόχο την προσέλκυση ενδιαφέροντος των digital nomads και remote workers για τους ελληνικούς προορισμούς αλλά και τη συζήτηση με τις τοπικές κοινότητες τουρισμού για το φαινόμενο των ψηφιακών νομάδων, το workfromgreece.gr, η πρωτοβουλία της Marketing Greece, πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα μια σειρά activations και workshops σε Αθήνα, Πάρο, Εύβοια, Χανιά, Καλαμάτα και Σύρο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των Digital Nomad Stays οι Nomads Two Go μυήθηκαν στην καθημερινότητα της Αθήνας, της Εύβοιας, αλλά και της Πάρου, η Julia's Days Off έζησε την φθινοπωρινή πλευρά των Χανίων, οι Red White Adventures ανακάλυψαν την εμπειρία του να ζεις και να εργάζεσαι στη Μεσσηνία και ειδικότερα στην Καλαμάτα και η οικογένεια των Our Travelness, απόλαυσε την καθημερινή ζωή της Σύρου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από workshops σε Χανιά, Καλαμάτα και Σύρο, με προσκεκλημένους τους ψηφιακούς νομάδες των Digital Nomad Stays και μέλη της τοπικής τουριστικής κοινότητας, όπου αναλύθηκαν οι ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν καθώς και η δυναμική του εν λόγω κοινού.

«Το φαινόμενο των ψηφιακών νομάδων εξακολουθεί να διατηρεί την ελκυστικότητά του αλλά και τη δυναμική του, προσφέροντας στους προορισμούς τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα μοντέλο τουρισμού που ενισχύει την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Work From Greece συνεχίζει να επενδύει στους ψηφιακούς νομάδες και remote workers έχοντας την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών COSMOTE, AEGEAN, EUROBANK και την αιγίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και το πλήθος συνεργατών που στηρίζουν τις δράσεις μας στους προορισμούς», δήλωσε σχετικά ο Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece.

Τα Digital Nomad Stays πραγματοποιήθηκαν με τη χορηγία φιλοξενίας από τα Selina για την Αθήνα, Εύβοια και Πάρο, την Boundless Life για τη Σύρο, την Ένωση Ξενοδόχων Χανίων και συγκεκριμένα τα μέλη της Kriti Hotel, The Authentic Village & Proimos Maisonnettes για τα Χανιά και την αρωγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Phaos ΚΟΙΝΣΕΠ για τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα.

Παράλληλα, η AEGEAN ταξίδεψε τους ψηφιακούς νομάδες στην Ελλάδα, η Attica Group και η Pan Car ανέλαβαν τη μετακίνησή τους στους ελληνικούς προορισμούς, ενώ οι experience providers Alternative Athens, Awesome Athens Experiences, Biolea, Hermoupolis Heritage, Karavitakis Winery, Notos Mare, Ousya winery, Peroulakis Distillery, The Olive Farm, Trekking Hellas, Villa Maria Syros Cooking Class και Vriniotis Winery συνέθεσαν το πλέγμα των εμπειριών που έζησαν στη χώρα μας.