Ιστορίες αυθεντικότητας και νέοι προορισμοί από το Discovergreece.com για το 2022

Με όχημα μια σειρά 100 ταξιδιωτικών αφιερωμάτων στο Discovergreece.com, διαθέσιμο σε 8 γλώσσες, γεμάτα έμπνευση και ιστορίες αυθεντικότητας, η Marketing Greece προσκάλεσε το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα με μια νέα, πιο βαθιά και πιο ουσιαστική ματιά.

Θέτοντας σε προτεραιότητα τις αξίες της βιωσιμότητας, το νέο περιεχόμενο που δημιουργήσαμε για την ταξιδιωτική μας πλατφόρμα Discovergreece.com εστίασε σε εμπειρίες και συναισθήματα τόσο για λιγότερο γνωστούς στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό προορισμούς, όσο και σε πιο δημοφιλείς με μια νέα προσέγγιση.

Από τις ιστορίες που εξελίσσονται στις γειτονιές της Αθήνας How to walk Athens και τις ανοιξιάτικες διαδρομές της πόλης 8 best ideas for a spring or autumn break in Athens, σε ένα A self-guided walking tour around the neighbourhoods of downtown Athens.

Οι κοντινοί προορισμοί στη Θεσσαλονίκη 7-day road trip from Thessaloniki into northern Greece, το αφιέρωμα 12 unforgettable things to do in Zagori και το Discover 13 hidden gem villages in Mt Pelion θέτουν στο επίκεντρο το συναίσθημα της ελευθερίας που συντροφεύει το ταξίδι στη φύση.

Στον χάρτη των νέων προτάσεων/ ιδεών μπαίνουν τα Scenic villages of Kefalonia και το Hiking in Kefalonia's Mt Ainos National Park, ενώ η Καβάλα και η Θάσος αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους μέσα από το 7 getaways from Kavala on the slopes of Mt Pangaio¸ το Travel to Asia Minor and back in Kavala, το Culture guide to Thassos: Traditional crafts and local products και το Mountain village-hopping in Thassos.

Τα 10 unforgettable things to do in Lemnos φανερώνουν τη μοναδικότητα του προορισμού, κερδίζοντας επάξια τις εντυπώσεις!

Η Σκιάθος με το A walking tour of Skiathos town και η Σκόπελος με το 9 of the best things to do in Skopelos, Greece’s Mamma Mia island προσφέρουν τροφή για ταξίδι και τα Κύθηρα 12 top things to do in Kythira φανερώνουν την προσωπικότητά τους.

Η πλούσια πολιτιστική κληρονομία της Πελοποννήσου αποκαλύπτεται μέσα από το Discover the top 10 cultural sites in the Peloponnese, ενώ η Εύβοια, η οποία αποτέλεσε pro bono καμπάνια υποστήριξης της Marketing Greece, προσκάλεσε το διεθνές και ελληνικό ταξιδιωτικό κοινό να κάνει τη διαφορά Make a difference with holidays in North Evia.

Οι γαστρονομικές εμπειρίες της Χαλκιδικής A food & drink tour of Halkidiki και τα ξεχωριστά χωριά της Explore the timeless villages of Halkidiki, το 8 of the best things to do in Sifnos και το 10 unique experiences in South Chania δίνουν μια νέα οπτική και νέους λόγους για να επισκεφθεί το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό τους προορισμούς.

*Το άρθρο How to walk Athens έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την ΕΑΤΑ.

*Το άρθρο 7-day road trip from Thessaloniki into northern Greece έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον στρατηγικό συνεργάτη της Marketing Greece AEGEAN

*To άρθρο Hiking in Kefalonia's Mt Ainos National Park έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο προγράμματος προβολής για τον προορισμό σε συνεργασία με τους Δήμους Κεφαλλονιάς (Δήμος Αργοστολίου, Δήμος Ληξουρίου, Δήμος Σάμης)

*Τα άρθρα 7 getaways from Kavala on the slopes of Mt Pangaio¸ Travel to Asia Minor and back in Kavala, Culture guide to Thassos: Traditional crafts and local products και Mountain village-hopping in Thassos έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Σύμπραξης Τουρισμού Καβάλας – Θάσου

*Το άρθρο A walking tour of Skiathos town έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο προγράμματος προβολής για τον προορισμό σε συνεργασία με το Δήμο Σκιάθου

*Το άρθρο Discover the top 10 cultural sites in the Peloponnese έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο προγράμματος προβολής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου

* Τα άρθρα A food & drink tour of Halkidiki και Explore the timeless villages of Halkidiki έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Χαλκιδικής στο πλαίσιο της Μεγάλης Σύμπραξης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας