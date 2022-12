Συνέδριο ΣΕΤΕ | Β. Κικίλιας: Επιδιώκουμε κεντρική στρατηγική για τον τουρισμό – Επενδυτικός "κουμπαράς" για κρίσιμες υποδομές στον τουρισμό

Κάνουμε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων με κεντρική στρατηγική για τον τουρισμό από την κυβέρνηση ώστε να δώσουμε ώθηση στην υλοποίηση επενδυτικών έργων και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους προβάλουμε το brand της χώρας που αποτελεί τον καλύτερο κήρυκα και πρεσβευτή για την Ελλάδα μετά τις κρίσεις των τελευταίων χρόνων.

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας κατά το ετήσιο συνέδριο του ΣΕΤΕ το οποίο πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022 στο Ωδείο Αθηνών με τίτλο «Reimagining success» και με κεντρικό μήνυμα το #someTHRIVEdifferent.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος, ανοίγοντας το πρώτο δια ζώσης συνέδριο του Συνδέσμου μετά το 2019, την τελευταία τριετία όλα άλλαξαν στον τουρισμό και το 2022 ήταν η χρονιά της ολικής επαναφοράς για την Ελλάδα επαληθεύοντας τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Ο τουρισμός, είπε, έχει την ανθεκτικότητα, την ωριμότητα και την ικανότητα να εξελίσσεται και αυτός πρέπει να είναι ο οδικός χάρτης για την επόμενη ημέρα.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και την κεντρική κυβέρνηση στην προσπάθεια ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού μετά τις τελευταίες κρίσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, και, όπως τόνισε, οι πρωτοβουλίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκαμψη σε επίπεδα 2019. Παράλληλα έκανε λόγο για προσπάθειες άσκησης μιας κεντρικής στρατηγικής στον τουρισμό, σε συνεργασία με εταίρους όπως ο ΣΕΤΕ, παρά τις συναρμοδιότητες των υπουργείων.

Όσον αφορά τα τουριστικά δεδομένα του 2022, ο υπουργός τα χαρακτήρισε εντυπωσιακά με τις αερομεταφορές στην Ελλάδα να σημειώνουν αύξηση 5% την ώρα που αεροδρόμια άλλων χωρών της Ευρώπης, «έκλεισαν» με αρνητικό πρόσιμο σε σύγκριση με τα επίπεδα προ πανδημίας.

Τέλος, αναφέρθηκε στην αειφόρα ανάπτυξη, αλλά και την πράσινη και μπλε οικονομία ως ζητήματα που δεν κινούνται πια σε θεωρητικό επίπεδο και δεν είναι απλώς «της μόδας» αλλά ως επιταγές για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Επίστησε δε την προσοχή σε ποιοτικούς δείκτες της τουριστικής δραστηριότητας που ξεφεύγουν από τον υπερτουρισμό και επεκτείνονται στην πραγματική επιβάρυνση που δέχονται οι υποδομές των προορισμών τους μήνες τουριστικής αιχμής και την αντιμετώπισή τους.

Σε πάνελ που ακολούθησε με θέμα «The Role of Synergies in Reaching New Frontiers», ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να βρεθεί τρόπος παραχώρησης ή συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για περιφερεικά αεροδρόμια της Ελλάδας που χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε, θα εξετασθούν συμφωνίες ΣΔΙΤ (με παραχώρηση της διαχείρισης του αεροδρομίου σε ιδιωτικό φορέα) είτε παραχώρησης για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα χρόνων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο αεροδρόμιο Καστελίου το οποίο οι εργασίες συνεχίζονται. Ο κ. Καραμανλής αναγνώρισε ακόμη την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και επενδύσεις υποδομών στα λιμάνια και τις μαρίνες της χώρας ενώ παραδέχθηκε ότι από το πακέτο των 43 δισ. ευρώ για 115 πρότζεκτ υποδομών στην Ελλάδα μόλις το 4% αναλογεί σε υποδομές τουρισμού.

Ο υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, υπογράμμισε ότι θα συσταθεί κεντρικό όργανο ωρίμανσης 39 έργων στον τουρισμό σε 26 προορισμούς με διαθέσιμους πόρους ύψους 80 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Βρισκόμαστε στη διαδικασία ταυτοποίησης των έργων, είπε και πρόσθεσε, έχουμε στη διάθεσή μας ένα κουμπαρά που μπορεί να χρηματοδοτήσει το μετασχηματισμό της εθνικής οικονομίας και να δημιουργήσει τις κρίσιμες υποδομές για το άλμα σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη στους τουριστικούς προορισμούς.

Τέλος, ανέφερε ότι το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει ρύθμιση που θα βάλει «φρένο» στον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργούν στον τουρισμό οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, και ξεκαθάρισε ότι από τη ρύθμιση δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι μικρές, ατομικές ιδιοκτησίας.

Από την πλευρά του ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις επενδύσεις, με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης, στα τηλεφωνικά δίκτυα όπου μέχρι το 2027 θα κυριαρχήσουν οι οπτικές ίνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στη διάθεση δορυφορικού ίντερνετ και στη χώρα μας και στα οφέλη της ψηφιακής μετάβασης για όλες τις επιχειρήσεις καθώς με τις ψηφιακές διευκολύνσεις του gov.gr μπορούν να απελευθερώνουν σημαντικές εργατοώρες.