ΠΟΞ | CapTour: Ένα όραμα για ενίσχυση του διασυνοριακού Τουρισμού υλοποιείται

Την 1η ανοιχτή Press Conference πραγματοποίησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για την παρουσίαση του project “CapTour: An Initiative on Capitalizing Tourism’s prospects of the region” σήμερα, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00π.μ., στο MonAsty Hotel στη Βασιλέως Ηρακλείου 45, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα καινοτόμο project που δημιουργήθηκε για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών στον κλάδο του Τουρισμού, στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας.

Η agenda της παρουσίασης: Παρουσίαση, ενημέρωση και ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος και οι υπεύθυνοι του προγράμματος ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους σχετικά με τις δράσεις, τους στόχους και τις ευκαιρίες γύρω από το έργο. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ευκαιριών συνεργασίας “Partnership Opportunity Platform”, καθώς και το ίδιο το website του CapTour. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι έλαβαν πληροφορίες αναφορικά με τις εκπαιδεύσεις που έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο του προγράμματος και τα επιχειρηματικά φόρουμ, όπως το επερχόμενο φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στο Sandanski της Βουλγαρίας στις 23-24 Μαρτίου.

“Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που αναδεικνύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αποκτά – μέσω του προγράμματος INTERREG – παρουσία στη Θεσσαλονίκη και κατ΄ επέκταση στη Βόρεια Ελλάδα. Ενισχύει δηλαδή τις διασυνοριακές σχέσεις και τη διάδραση μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων κυρίως στον τομέα της μεταφοράς τεχνογνωσίας από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες στο κομμάτι της εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της επισκεψιμότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, στη νέα προγραμματική περίοδο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ούτως ώστε η ΠΟΞ να συμμετάσχει ως εταίρος σε παρόμοια σχήματα (εδώ είμαστε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και άλλες Ενώσεις της Βουλγαρίας). Η Ομοσπονδία αρχίζει να αποκτά οντότητα στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που της αναλογεί”. Τα παραπάνω δήλωσε μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου.

Λίγα λόγια για το Project CapTour

To έργο, το οποίο ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία υποστήριξης και ανάπτυξης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό



Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Επικεντρώνεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα, καθώς ο ρόλος τους έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας και στην πρόοδο της τουριστικής επιχειρηματικότητας η οποία είναι δυναμικός παράγοντας για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.

Αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής όπως οι τομεακές στρογγυλές τράπεζες, τα επιχειρηματικά forums και τα online και δια ζώσης workshops, ώστε οι δυνητικοί επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία του κλάδου και να λάβουν την υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Έβρου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Σερρών.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από 4 εταίρους:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) (Επικεφαλής Εταίρος )

2. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.)

3. Association of Hoteliers, Restauranteurs and Tour Operators – Sandanski

4. Rhodopes Hoteliers and Restauranteurs Association