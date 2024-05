Η Περιφέρεια της Κρήτης πληροί τις προϋποθέσεις για τον τίτλο της "Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας"

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη θετική αξιολόγηση του φακέλου υποβολής της Κρήτης για την ανάδειξή της ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026». Η πρόταση κατατέθηκε στα τέλη του 2023 με πρωτοβουλία της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής «Πλοηγός» σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, στο Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών & Τουρισμού (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts & Tourism - IGCAT).

Επιτροπή Αξιολόγησης

Την τελευταία εβδομάδα η πρόταση συμπληρώθηκε με την επίσκεψη στην Κρήτη της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Ινστιτούτου το οποίο αξιολογεί την υποψηφιότητα. Η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με την κρητική κουζίνα έχοντας πλέον άποψη για τις γεύσεις, τα αρώματα, τις συνταγές, τα υλικά, καθώς και τον πολιτιστικό πλούτο που τη συνοδεύει. Παράλληλα, είχε επαφές και συνομίλησε με εκπροσώπους τοπικών φορέων οι οποίοι συμμετείχαν ήδη στην πρωτοβουλία, κι άλλους που ήταν υπό ένταξη.

«Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενός σταθερού συστήματος συνεργασιών μεταξύ τοπικών αρχών, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, και της κοινωνίας. Η πρωτοβουλία επιδιώκει να συνενώσει αυτούς τους φορείς σε ένα οργανωμένο σύνολο-σύστημα για την προώθηση του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καλωσορίζοντας στην Κρήτη την Πρόεδρο του Ινστιτούτου IGCAT Dr. Diane Dodd και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού εκφράζοντας ευχαριστίες σε όλους τους φορείς που στηρίζουν αυτή την πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Ο Περιφερειάρχης έδωσε συγχαρητήρια στη Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής «Πλοηγός», για το συντονισμό των διαδικασιών, γύρω από την κατάθεση του φακέλου, υπογραμμίζοντας την σημασία που αποκτά για την εξωστρέφεια του νησιού.

«Η συμμετοχή σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία θα αυξήσει την προβολή της κρητικής γαστρονομίας συνδέοντάς την με τον τουρισμό, την παραγωγή, την εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισμό, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην εξασφάλιση ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, παράλληλα με την επίτευξη κοινωνικής ζωτικότητας και συνοχής», επεσήμανε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της «Πλοηγός» Χάρης Ροδιτάκης.

Η υποψηφιότητα

Ακολούθησε στο ξενοδοχείο «Ατλαντίς» η εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε το περιεχόμενο της υποψηφιότητας «Κρήτη Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια 2026» Στην διάρκεια της εκδήλωσης τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, Ramon Sentmartí, Managing Director – PRODECA, Dr. Edith Szivas, Tourism development expert and consultant / Vice-President and Treasurer Igca, Jaume Gomila, Chairmanof Adult Education Schools of Menorca, Davinia Galea, Managing Director ARC Research & Consultancy, παρουσίασαν την άποψη και την κρίση που διαμόρφωσε κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης μέσα από την εμπειρία του στην Κρήτη.

Αναφέρθηκαν με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια σε όλεςτις βιωματικές εμπειρίες που είχαν και ευχαρίστησαν για την θερμή φιλοξενία που έζησαν.

Την απόφαση της Επιτροπής ανέγνωσε η Dr. DianeDodd, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου IGCAT, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως η Κριτική Επιτροπή μετά την επίσκεψη στο νησί και την αξιολόγηση που έγινε, θεωρεί ότι η υποψηφιότητα της Κρήτης ενσωματώνει τους έξι τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου και με βάση τις προϋποθέσεις που παρουσίασε αναλυτικά, «η Περιφέρεια της Κρήτης πληροί τις προϋποθέσεις για τον τίτλο της «Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας». Ως εκ τούτου η Κριτική Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η DrDiane Dodd, θα υποβάλλει τις επόμενες εβδομάδες τις συστάσεις της στην Περιφέρεια Κρήτης και θα παρουσιάσει τις απόψεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών & Τουρισμού (IGCAT) που έχει προγραμματιστεί να αξιολογήσει το αποτέλεσμα στις 26 Ιουνίου 2024.

«Η Κριτική Επιτροπή προσβλέπει σε μία επαρκή προετοιμασία της Περιφέρειας Κρήτης για την απόκτηση αυτού του τίτλου που θα δώσει την δυνατότητα στην Κρήτη να μοιραστεί τους διατροφικούς της θησαυρούς με τον κόσμο», κατέληξε.

Οι τοπικοί φορείς και το σύμφωνο συνεργασίας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «Πλοηγός» και έξι επιπλέον φορείς είχαν υπογράψει αρχικά το «Πρωτόκολλο Συμφώνου Συνεργασίας» με τον IGCAT, αποτελώντας την «Επιτροπή Ενδιαφερομένων Μερών» της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ στη σημερινή τελετή προστέθηκαν 32 νέοι τοπικοί φορείς της Κρήτης που υπέγραψαν στην «Επιτροπή Ενδιαφερομένων Μερών». Το σχήμα της πρωτοβουλίας θα συνεχίσει να διευρύνεται.