Τουριστική προβολή | Βρετανοί αρθρογράφοι στην Ήπειρο - Σέρβοι δημοσιογράφοι σε Πρέβεζα και Μετέωρα

Η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας διοργανώνει ταξίδι εξοικείωσης στην Ήπειρο κατά το χρονικό διάστημα από 2 έως 5 Ιουνίου με τη συμμετοχή των Βρετανών αρθρογράφων κ.κ. Richard – John Garnett, Jessica – Anne - Ure Reid, Fiona – Elizabeth Mcintosh.

Από το ταξίδι θα συνταχθεί ένα άρθρο μίας σελίδας, για τον όμιλο Reach που περιλαμβάνει εκδόσεις όπως “The Daily express, The Daily Mirror, The Daily Star, the Sunday People” κ.α. Σημειώνεται ότι μόνο τα προαναφερθέντα έντυπα έχουν συνολικά περίπου 750.000 αναγνώστες ημερησίως. Επίσης, θα συνταχθεί έντυπο άρθρο 500 λέξεων καθώς και ψηφιακό 1.000 λέξεων στο περιοδικό για ταξίδια και διακοπές “Wanderlust” που αποστέλλεται σε 83.000 συνδρομητές, ενώ έχει ψηφιακή μηνιαία αναγνωσιμότητα 950.000 βρετανών αναγνωστών. Επίσης, θα συνταχθεί άρθρο 800 λέξεων στην Βρετανική ψηφιακή εφημερίδα “The Independent”, με μηνιαία επισκεψιμότητα 63.000.000. Όλα τα ανωτέρω άρθρα θα προωθούν την περιοχή με πληροφορίες για την απαράμιλλη ανέγγιχτη βιοποικιλότητα του Ζαγορίου, θα προβάλουν την οικουμενική αξία της αρχιτεκτονικής.

Εξάλλου, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Σερβίας διοργανώνει ταξίδι εξοικείωσης στην Πρέβεζα και στα Μετέωρα κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 26 Μαΐου 2024 με τη συμμετοχή 7 δημοσιογράφων. To ταξίδι πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Πρέβεζας και Μετεώρων για την ανάδειξη λιγότερο γνωστών ελληνικών τουριστικών προορισμών. Στόχος είναι η προβολή των θεματικών μορφών τουρισμού, καθώς και των θεματικών εμπειριών, όπως ο τουρισμός υπαίθρου, ο γαστρονομικός τουρισμός, τα τοπικά ήθη και έθιμα κ.α.